Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, queda libre de cargos en México: esto resolvió un juez

El abogado Juan Collado, actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo, fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) en México.

Un juez federal ordenó este miércoles 31 de enero el sobreseimiento de las acusaciones contra Collado al considerar que no existía delito que perseguir ni elementos suficientes para sostener el proceso penal, reportaron medios como el diario Reforma y el portal de la revista Quién.

¿Qué significa la decisión del juez sobre el caso de Juan Collado?

Juan Collado fue arrestado en México en julio de 2019 al salir de un restaurante de la Ciudad de México y estuvo preso durante 4 años hasta el pasado verano mientras el proceso continuaba sin juicio ni sentencia alguna.

La decisión del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tiene efecto absolutorio e inmediato.

Los cargos de los que fue absuelto tienen que ver con el caso de la compra venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro.

La FGR tiene 48 horas para apelar la decisión del juez si considera que hay elementos para sostener la acusación contra el también ex de Lety Calderón, con quien tiene dos hijos: Luciano (19 años) y Carlo (18).

Por estos cargos, la fiscalía pidió imponerle una condena de 36 a 38 años y medio de cárcel y un pago de 173 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) por concepto de reparación del daño.

¿Qué sigue para Juan Collado?

De acuerdo con datos de Reforma, Juan Collado aún tiene pendiente dos procesos legales pendientes: una acusación por presunto fraude fiscal y otro por peculado.

Actualmente él lleva este asunto en libertad provisional. En septiembre pasado, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor le concedió este derecho con brazalete electrónico.

Antes de recibir esta determinación, Collado estuvo internado desde el 4 de junio de 2023 en el Hospital Ángeles Pedregal.

Su esposa Yadhira Carrillo, alejada de la actuación desde que su esposo quedó preso, lo acompañó y apoyó durante todo el proceso penal que enfrentó.