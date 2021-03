Lucía Méndez se vacunará contra el covid en Estados Unidos si no logra hacerlo en México porque "tiene derecho"

Lucía Méndez es otra de las famosas que está a la espera de recibir la vacuna contra el covid-19, la actriz tiene 66 años y desea que pronto "le toque" su turno en México. Sin embargo, tiene un 'plan b', pues de no recibir el medicamento en su país natal, aprovechará su derecho como ciudadana estadounidense para recibirlo.

" Sí me voy a vacunar, todavía no me toca […] Estamos esperando la vacuna, esperemos que todo avance, que se ponga más ágil y que nos toque la vacuna", declaró en entrevista con el show 'De primera mano' este jueves 4 de marzo.

También siente inquietud por la salud de su familia: "Lo que más me preocupa es que se vacune mi hijo, mi nuera, mi hermana, mi familia, por la edad de Pedro Antonio y María José son muy jóvenes, ahí sí tengo mucha preocupación, y por mi nieta Victoria", quien nació el 10 de enero pasado.

Cargando galería

De ser necesario, Lucía viajaría a EEUU para que se la apliquen: " Soy ciudadana americana, soy mexicoamericana y en un momento determinado podría ponérmela allá también, pero estoy esperándola acá, si no me llega entonces sí me escribo allá porque también tengo derecho de ponérmela allá", señaló.

La protagonista de 'El extraño retorno de Diana Salazar' opinó sobre la polémica que envuelve a su amigo, el periodista Juan José Origel, por haber ido a Miami para ser vacunado. La actriz se mostró neutral, pues considera que tanto él como los residentes que se quejaron tienen la razón.

"Las dos partes tienen un poco de razón, Juan José por sobrevivir obviamente, hemos visto muchas muertes, muchas cosas, y también la gente que en un momento determinado está esperando la vacuna y no le llega. Yo creo que si alguien te dice: 'Oye, te pongo la vacuna' no creo que tú, yo, Juana, digan: 'No, no me la pongas'. Definitivamente él lo aprovechó por supervivencia, pienso yo", externó.

Cargando Video... “No tengo síntomas fuertes” asegura Lucía Méndez mientras le hacen la prueba del covid-19