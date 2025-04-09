Lucía Méndez

Lucía Méndez es hospitalizada: lo que se sabe sobre su estado de salud

La actriz ingresó al área de urgencias luego de ser reconocida como parte de los 'Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica'. La intérprete de 70 años lleva 4 días hospitalizada, según su amiga, la presentadora Vicky López.

Por:Elizabeth González
Lucía Méndez está hospitalizada. La mañana del miércoles 9 de abril trascendió el internamiento de emergencia de la actriz, mismo que fue confirmado por su amiga y también presentadora Vicky López.

Durante la emisión del programa radiofónico ‘Todo Para La Mujer’, de Radio Fórmula, la agente de representación disipó dudas sobre la salud de Lucía Méndez, quien se encuentra estable y fuera de peligro.

“Se contagió de covid-19”, reveló y explicó que su contagio pudo haber ocurrido durante el evento donde fue reconocido como parte de ‘Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica’.

“Hace ocho días, el miércoles, fuimos al evento donde la nombraron, le dieron un reconocimiento (…) y había muchísima prensa, invitados, premiados y todavía nos fuimos a cenar. El punto que ese día fue el día que se contagió de covid”, agregó.

La presentadora explicó que Lucía Méndez “tiene muy resentidos los pulmones”, por lo que cualquier enfermedad respiratoria es de cuidado para ella, sobre todo, “cuando le da Covid-19 o gripa, le da muy fuerte”.

Llegó de emergencia al hospital porque “no podía respirar ni hablar”

De acuerdo con la periodista, la actriz llegó bajo su propio pie al hospital luego de presentar problemas respiratorios la noche del 5 de abril.

“Cuando a ella le dio temperatura y se empezó a poner muy mal, que no dejaba de toser, fue el sábado por la noche. El domingo llegó al Hospital Español y ya no la dejaron salir”, dijo.

“No podía respirar, no podía hablar. Le pusieron mascarilla y hasta ahorita sigue en tratamiento, no deja el oxígeno, pero hoy no sale ni mañana. Si bien le va y todo está estable, hasta el sábado porque sí le pegó muy fuerte”, aseveró.

Por último, aseguró que la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ no está grave ni en peligro, como se ha asegurado en otros medios. Además, recalcó que “no está en terapia intensiva”.

“No es como en otros medios como están poniendo que está grave, que su vida corre peligro porque sí llegó a tiempo y fue gracias a que no pudo dormir el sábado con la temperatura y el domingo llegó a hospitalizarse. Ya lleva 4 días. No está en terapia intensiva. Está en tratamientos médicos y todo el tiempo usa oxígeno porque ella tiene muy resentidos los pulmones”.

“Sí está hospitalizada. Es real que tiene covid-19 (…) Todas las enfermedades respiratorias le pegan”, sentenció.

