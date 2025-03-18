¿Lucía Méndez en romance con papá de Checo Pérez?: él rompe el silencio tras ser captados de la mano
Los famosos avivaron rumores de romance tras ser captados tomados de la mano durante un partido de fútbol en la Ciudad de México.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Lucía Méndez avivó rumores de romance con Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de automovilismo ‘Checo’ Pérez, tras ser captada tomada de su mano durante un partido de fútbol celebrado en la Ciudad de México.
El domingo 16 de marzo, la aparente actitud cariñosa de los famosos quedó registrada ante las cámaras de TUDN durante un enlace de la reportera Valeria González.
En ese instante ni Lucía Méndez ni Antonio Pérez Garibay hicieron comentarios al respecto. Sin embargo, este miércoles 18 de marzo, el político mexicano habría confirmado cuál es su relación con la cantante.
“Es una linda de mujer, una belleza. Nos reímos mucho, salimos a cenar, a comer, a desayunar. Nos estamos conociendo, hay una gran amistad”, admitió ante Javier Ceriani.
@tudnoficial
Captan al Padre de Checo Pérez con Lucia Méndez en el Olímpico Universitario 😳😳 #checoperez #antonioperez #luciamendez #pumas♬ sonido original - TUDN
Aunque el papá de Checo Pérez aseguró que solo eran amigos, más adelante ventiló que su relación con Lucía Méndez era “muy especial” tanto para él como para ella.
“Es muy especial para los dos. Yo creo que lo más importante es conocernos porque no queremos volver a fracasar ninguno de los dos, ella es abuela y yo también soy abuelo”, insistió.
Pese a que Antonio Pérez Garibay evitó dar detalles de su presunta relación con la protagonista de ‘El retorno de Diana Salazar’ (telenovela que puedes ver en ViX), no contradijo al argentino cuando éste le “agradeció la confirmación” de su romance.
Así comenzaron los rumores
En enero pasado, Antonio Pérez Garibay confesó al diario El Universal que su relación con Lucía Méndez solo se trataba de una amistad. Sin embargo, dejó claro que estaba interesado en ella y que no estaba cerrado al amor.
“Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro que no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con Lucía”, aseveró.