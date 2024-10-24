¿Los quiere de yernos? Esto dijo Lucero de Eduardo Capetillo Jr. y el hijo de Alan Tacher

Video Lucerito Mijares confiesa que a sus 19 años nunca ha tenido novio: esta es la razón

Lucerito Mijares ha compartido en algunas entrevistas que a sus 19 años no ha tenido novio. Sin embargo, desde que comenzó su carrera se le ha relacionado con dos hijos de famosos.

Primero fue con Alex, uno de los hijos de Alan Tacher, y después con Eduardo Capetillo Jr., con quien trabajó en el reality show Juego de Voces.

PUBLICIDAD

Lucero habló sobre los supuestos pretendientes de su hija y aclaró la situación entre ellos.

¿Qué opina Lucero de Eduardo Capetillo y el hijo de Tacher?

"Es un juego que la relacionen con Lalito, que es un muchacho maravilloso y la invitó a hacer un dueto. Son súper buenos amigos. Yo creo que Lucero lo ve como su hermano", dijo del hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en entrevista con TVNotas.

Sobre Alex, el retoño que Alan Tacher tuvo en su primer matrimonio con Silvana Lois, esto dijo: " Alan Tacher dice que vamos a ser consuegros, pero también es un juego. Ni se conocen", confesó.

La protagonista de 'Lazos de Amor', telenovela que puedes ver en ViX, dijo que Lucerito sigue soltera y enfocada en su carrera, pero la apoyará el día que decida tener pareja.

" En el momento que ella quiera tener novio, adelante (…) Está creciendo a pasos agigantados. Evolucionando de una manera increíble. Se desenvuelve fabulosamente con los medios y el público", señaló en la entrevista con la revista.