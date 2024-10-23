Lucero aclara tajantemente por qué no volvería con Mijares: ¿ya tiene nueva pareja?

Video Lucero le ‘reclama’ a su ex Manuel Mijares por un beso y él la llama “ventajosa”

Lucero y Manuel Mijares tienen actualmente una de las relaciones de expareja más sólidas del espectáculo mexicano, a 13 años de su separación.

En los últimos meses, sobre todo desde que la actriz terminó su largo noviazgo con Michel Kuri, su público ha expresado lo mucho que les gustaría que ella regresara con su exesposo.

Ambos ya han reaccionado a si existe la posibilidad de volver, por ejemplo, el intérprete de ‘Bella’ afirmó en agosto de 2023, ante el micrófono del reportero Eden Dorantes: “No, fíjate que no”.

Inclusive su hija, Lucerito Mijares, compartió con la prensa que le resultaría “medio raro” si sus padres retomaran el idilio luego de una década apartados.

Lucero revela la fuerte razón por la que no volvería con Mijares

Firme a su postura de que “no” retomaría un romance con el papá de sus retoños, Lucero acaba de explicar el importante motivo que está detrás de su decisión.

“Con Mijares no voy a volver porque ya tenemos un proyecto de vida diferente”, dijo en entrevista con la revista TVNotas, publicada este 22 de octubre.

“Ya no somos los de hace veintitantos y el proyecto cambia. Somos los papás de nuestros hijos, que son nuestro máximo tesoro”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si ahora tiene pareja, la protagonista de El Gallo De Oro, que puedes ver aquí en ViX, respondió:

“Estoy muy bien. En paz y con armonía. Eso es lo más importante cuando te sientes enamorado, pero de la vida, y que tienes ilusión”.

Lucero más unida a Mijares que “antes”

Recién en septiembre, la llamada ‘Novia de América’ se sinceró acerca de la cercanía que mantiene con Mijares, incluso más fuerte que cuando eran marido y mujer.

“Ahora sí viajamos muchísimo, antes no, ahora sí, es lo bueno de ya no ser esposos”, aseguró Lucero en entrevista con ‘Ventaneando’.

“Nos conocemos desde siempre, sabemos cómo somos, nos admiramos, nos caemos bien, nos respetamos, nos admiramos”, añadió.

La cantante de 55 años aseveró que “ha sido padrísimo” trabajar con Manuel en su gira, ‘Hasta que se nos hizo’, pues lo hacen “sin broncas” y se ponen de acuerdo “fácilmente”.

“La verdad, en serio, fuera de broma, ahora sí compartimos más cosas que antes, cuando recién nos separamos”, concluyó.