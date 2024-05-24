Lucero revela lo que le dicen sus hijos acerca de una reconciliación con Mijares

Video Lucero le grita a Mijares "ardido" en pleno concierto y se le 'arma' a la cantante

Lucero se sinceró acerca de lo que sus hijos, Lucerito y José Manuel, le comentan ante la idea de que se reconcilie con su papá, Mijares.

Desde hace varios meses, principalmente a partir de que la actriz confirmó el fin de su noviazgo con Michel Kuri, se ha especulado acerca de si podría regresar con su exesposo.

En más de una ocasión, los cantantes han dejado claro que no está en sus planes retomar la relación que dejaron en el 2011, tras 14 años de matrimonio.

¿Los hijos de Lucero y Mijares quieren que ellos regresen?

Si bien, Lucero ya externó su postura, recientemente compartió qué es lo que Lucerito y José Manuel opinan al respecto.

“Y estos niños dicen: ‘No, má, qué flojera. No vayan a volver, eh, la verdad qué oso’”, contó durante su participación en el programa de Adela Micha para YouTube, este 23 de mayo.

La protagonista de El Gallo de Oro, serie que puedes ver aquí en ViX, afirmó que sus retoños le exponen: “‘Ya estamos acostumbrados a que no (estén juntos)’”.

“Yo así de: ‘Sí, no, no, no, qué oso’. No ya, de amigos está mejor y ¿a estas edades?”, confesó ella que les contesta.

Lucerito Mijares recuerda la separación de sus papás

Ahondando en el tema, Lucerito Mijares, quien también se encontraba presente en la emisión, platicó el motivo por el que le parecería extraño que sus padres se unieran otra vez.

“Me tocó que se separaran (estando) muy chiquita, entonces como que (no). Tenía como cinco o seis años”, aseveró.

La joven artista puntualizó que, basándose en eso, en realidad no presenció la etapa de pareja de Lucero y Mijares.

“Como ellos viajaban mucho, chance y a veces mi mamá estaba en la casa, pero mi papá no. O sea, no los veía mucho juntos”, enunció.

Ella aclaró que entiende que a los fanáticos les guste ver a las grandes estrellas de la música interactuando afectuosamente en sus conciertos.

“Digo, es ‘show’ y a la gente le encanta, pero es como: ‘¿Qué?’”, dijo, refiriéndose a que Lucero le da un beso en la mejilla a Mijares al instante de cantar ‘Amante bandido’.