José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Mijares, reaparece junto a Lucerito: fotos

Video ¿Por qué el hijo de Lucero y Mijares casi no aparece públicamente? Su hermana lo reveló

En medio del éxito que ha tenido Lucerito Mijares en su debut en el reality ‘Juego de Voces’, junto a su papá, Manuel Mijares, la incipiente cantante aparece en nueva foto junto a su hermano mayor, José Manuel Mijares Hogaza.

La aparición del joven de 22 años cobra relevancia pues, a diferencia de Lucerito Mijares, él ha preferido mantenerse al margen de los reflectores.

PUBLICIDAD

José Manuel sigue los pasos de sus padres en la música, aunque tras bambalinas. El primogénito de los cantantes estaría enfocado en el “music business” y formándose en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston.

“Ese chamaco ahorita está estudiando la universidad. Le gusta muchísimo la música, le gusta muchísimo la producción musical, creo que después quiere estudiar algo de music business, y bueno, a él no le gustan muchos los escenarios y la tele, y todas esas cosas, y cuando una fan le pide una foto (se pone muy nervioso)”, dijo Lucerito a Imagen televisión en octubre del 2023.

Sobre cómo es la relación con su hermana, en aquella ocasión, ‘La Beba’, como le dicen de cariño a la joven actriz, reconoció que con el tiempo se han empezado a llevar mucho mejor.

“Es un tipazo, es lindísimo, nos queremos muchísimo”, compartió.

La última vez que se dejó ver en público fue en Sevilla, en noviembre del 2023, cuando desfiló por la alfombra roja de los Latin GRAMMY, donde su papá, Manuel Mijares, fue galardonado con el Premio Excelencia Musical.

Hijo mayor de Lucero reaparece en nuevas fotos

Casi medio año después de esta aparición, el primogénito de Lucero y Mijares se deja ver de nuevo junto a su hermana Lucerito.

Fue Lucero quien publicó un par de imágenes de sus hijos en las que ambos aparecen sonriendo, haciendo música.

Lucerito y José Manuel, hijos de Manuel Mijares y Lucero. Imagen Lucero/Instagram



La publicación en Instagram fue compartida por la cantante de 54 años en el marco de la celebración del Día de la Madre el pasado fin de semana.

Lucero presume a sus hijos, Lucerito y José Manuel. Imagen Lucero/Instagram

“Gracias a mis dos soles, a las estrellas más brillantes de mi vida por existir y regalarme la enorme alegría y orgullo de ser su mamá desde que crecían en mi pancita y nacieron. Ustedes son mi mejor medalla, mi mejor trofeo, porque veo en ustedes dos personas de bien que van por un hermoso camino que hacen florecer a su paso. Y ese es mi tesoro. Gracias mi nena y mi Jos por hacerme florecer a mí con cada día de su maravillosa existencia. Que siempre sonrían y que sus vidas sean plenas de salud, de amor y alegría. Gracias por regalarme felicidad completa cada día con su ser. Los amo con la vida”, escribió junto a la publicación.