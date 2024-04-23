Lucero se confiesa sobre los "besos" que se da con Mijares y aclara si hay reconciliación

Video Lucero ‘regaña’ a su hija por el aspecto de sus cejas: “¡Me da una ansiedad tremenda!"

A pesar de que Lucero y Manuel Mijares se separaron hace más de una década, sus seguidores aún mantienen la esperanza de una posible reconciliación.

Lucero dice por qué se da besos con Mijares

Las demostraciones de cariño entre los padres de Lucerito y José Manuel Mijares durante sus conciertos o presentaciones en las que comparten escenario alimentan la ilusión de sus fans.

Sin embargo, es Lucero misma quien aclara una vez más que todo forma parte de un juego que han creado con su público.

“Nos divertimos con ese juego que tenemos con la audiencia, en el que si nos damos un beso o nos tomamos de la mano”, dijo la también actriz en una entrevista publicada por Ernesto Buitron en YouTube el 23 de abril.

Lucero explicó que este juego surgió debido a la creencia que muchas personas tienen sobre la personalidad seria de Manuel Mijares.

“Hacemos muchas bromas porque supuestamente él es muy serio y callado (aunque en realidad habla más que yo). Nos reímos mucho, y es parte del montaje que presentamos en nuestro espectáculo”, aclaró sobre las muestras de cariño durante sus actuaciones.

Además, Lucero se mostró sorprendida por la controversia que se genera en torno a los besos que le da en la mejilla a su exesposo.

“Pero solo le doy besos aquí (en la mejilla). Dicen ‘se besaron’, y yo respondo ‘¿cuándo nos besamos? Si solo le di un beso aquí (en la mejilla)’”, mencionó.

¿Hay reconciliación entre Lucero y Mijares?

Lucero reiteró que la química que proyectan en cada aparición pública es el resultado de la relación de amistad que mantienen.

“Es un juego, jugamos con eso. Como la gente sabe, somos muy buenos amigos. Nos llevamos muy bien y trabajamos juntos con mucho gusto porque nos conocemos y nos respetamos. No hay novedades”, afirmó.

Lucero y Manuel Mijares se separaron en 2011 después de 14 años de relación y dos hijos en común: José Manuel y Lucerito Mijares. La menor de ellos sigue los pasos de sus padres en la música.