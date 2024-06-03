¿Hijo de Lucero reaparece así junto a Lucerito Mijares?: ella responde a críticas por su ropa

Video ¿Por qué el hijo de Lucero y Mijares casi no aparece públicamente? Su hermana lo reveló

El domingo 2 de junio, Lucerito Mijares fue captada en las calles de la Ciudad de México junto a un joven que, por sus rasgos físicos, sería su hermano José Manuel.

En la fotografía, difundida por el usuario de Instagram Lady Christa, se logra ver al intérprete de ‘Soldado del Amor’ y a los jóvenes esperar su turno para ejercer su voto, por primera vez, en las elecciones de México.

Manuel Mijares (@MijaresOficial) y Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) con un look muy sport fueron a votar#EleccionesMéxico2024 pic.twitter.com/XB0jQTkzJp — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 2, 2024



Aunque en la imagen no se logra ver completamente el rostro del joven, su fisonomía correspondería a la del hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, quien el pasado 21 de mayo hizo su debut en televisión.

Así fue la aparición de José Manuel en la final de Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision

Lucerito Mijares responde a críticas por su ropa

Esta misma imagen fue replicada desde la cuenta de X, del sitio Cultura Pop, donde se especificó que, tanto Manuel Mijares como los jóvenes, se dejaron ver con ropa cómoda y gorras en la fila donde ejercerían su derecho al voto.

“Manuel Mijares y Lucerito Mijares con un look muy sport fueron a votar”, dice el posteo.

Estos comentarios de inmediato fueron respondidos por la intérprete de ‘Better’, quien desde su cuenta de X señaló contundente: “No sabía que era boda y tenía que ir de largo”.

Así respondió Lucerito Mijares. Imagen Lucerito Mijares / X

¿Quiénes son los hijos de Lucero y Mijares?

Lucero y Manuel Mijares debutaron como papás en 2001 con el nacimiento de José Manuel, su hijo mayor.

A diferencia de su hermana menor, el joven, de 22 años, ha preferido llevar una vida lejos de los reflectores, no obstante, sigue los pasos de sus papás dentro del mundo de la música en el área de producción.

Lucerito nació el 2 de febrero de 2005. Aunque de manera similar creció apartada de los escenarios, en julio de 2020, la joven comenzó a tener exposición en redes sociales y a dar muestra de su talento vocal.

El 30 de mayo de 2023, la intérprete de 19 años hizo su debut como actriz y este 2024 se unió al elenco de Juego de Voces.