Hijo de Lucero y Mijares aparece por primera vez en televisión: así luce José Manuel

Video ¿Por qué el hijo de Lucero y Mijares casi no aparece públicamente? Su hermana lo reveló

Lucero y Manuel Mijares debutaron como papás en 2001 con el nacimiento de José Manuel, su hijo mayor. A diferencia de Lucerito, su hermana menor, el joven prefirió llevar una vida lejos de las cámaras. Sin embargo, un motivo muy especial lo hizo aparecer por primera vez en televisión.

La final de Juego de Voces fue la plataforma para que José Manuel hiciera su debut y, a la vez, dejara ver el parecido físico que tiene con sus padres, sobre todo con el intérprete de ‘Soldado del amor’ en su etapa joven.

Durante su aparición, el joven de 22 años envió un mensaje muy especial a Mijares y a Lucerito, quien durante todo el show robó miradas con su talento y los increíbles looks que lució.

“Papá, hola. Beba (hola). Aquí para mandarles un gran saludo, un gran abrazo. Les quiero desear toda la suerte del mundo, aunque no la necesiten”, dijo, aunque luego corrigió: “Tú sí, un poco, pa, ya no te vayas a equivocar, por favor”, continuó.

Así fue la aparición de José Manuel en la final de Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision



“Estoy muy orgulloso de ustedes y todo lo que han hecho en este programa y en la vida. Les deseo todo lo mejor siempre, les mando un gran abrazo y recuerden que sus voces están en juego”, sentenció.

Así luce José Manuel a sus 22 años

José Manuel, quien todos estos años ha llevado un bajo perfil, apareció en la final de Juego de Voces luciendo un look formal de saco negro con camisa blanca y corbata verde.

Un año antes, en noviembre de 2023, el hijo de Lucero y Mijares realizó una esporádica aparición pública en los Latin Grammy, entrega de premios a la que acompañó a su papá para recibir el reconocimiento Premio Excelencia Musical, en Sevilla, España.

Manuel Mijares y su hijo José Manuel en los Latin Grammy 2023. Imagen Getty Images