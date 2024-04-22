Así luce el hijo mayor de Lucero y Mijares a los 22 años: a esto se dedica José Manuel

Video ¿El hijo mayor de Lucero y Mijares también se lanzará como cantante? Su hermana Lucerito respondió

Lucerito Mijares ha acaparado la atención tras su participación en el programa ‘Juego de Voces’ (programa que se transmite todos los domingos a las 7P/6C por Univision), pero Lucero y Manuel Mijares también tienen otro talentoso hijo: José Manuel, su primogénito.

¿Qué pasó con el primer hijo de Lucero y Mijares?

José Manuel Mijares Hogaza nació el 12 de noviembre de 2001. Es fruto del matrimonio que sus padres, Lucero y Manuel Mijares, mantuvieron durante 14 años.

Aunque es hijo de una de las parejas más famosas del espectáculo, José Manuel ha llevado gran parte de su vida alejado de las cámaras. Sin embargo, ocasionalmente se deja ver en redes sociales junto a sus padres.

José Manuel es el hijo mayor de Lucero y Mijares. Imagen Lucero / Instagram

¿A qué se dedica?

Siguiendo los pasos de su hermana menor, José Manuel Mijares Hogaza también se adentra en el mundo de la música, pero lo hace discretamente, lejos del ojo público.

José Manuel junto a sus padres y hermana. Imagen Lucero / Instagram



En 2020, el joven demostró su talento para tocar instrumentos musicales como el bajo, el piano y la batería durante uno de los conciertos transmitidos en línea de sus padres.

Ese mismo año, Lucero compartió en redes sociales que su hijo estaba “enfocado en sus estudios”. Además, se reveló que estaba estudiando en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston.

José Manuel sigue los pasos de sus padres en la música. Imagen Lucero / Instagram



Tres años después, Lucerito Mijares dejó entrever que su hermano mayor estaba centrado en la producción musical y que posiblemente estudiaría “music business” en el futuro.

Así luce José Manuel a sus 22 años

Aunque José Manuel lleva una vida alejada de los reflectores, su última aparición pública ocurrió en noviembre de 2023, cuando acompañó al intérprete de “Soldado del amor” a Sevilla para recibir el reconocimiento Premio Excelencia Musical en los Latin Grammy.

Esta fue la última aparición pública de José Manuel en 2023. Imagen Getty Images



Una fotografía bastó para evidenciar que el hijo mayor de Lucero y Mijares había heredado todos los rasgos físicos de su padre.