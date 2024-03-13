Lucero Mijares

Lucero corre a su hija Lucerito Mijares de en vivo y revela qué le molesta que haga

La exesposa de Mijares provocó las risas de seguidores y hasta recibió un regaño de su hija.

Univision picture
Por:Univision
Video Lucero ‘regaña’ a su hija por el aspecto de sus cejas: “¡Me da una ansiedad tremenda!"

La noche de este 12 de marzo, Lucero realizó un en vivo en su cuenta oficial de Instagram para hablar de ‘El Gallo de Oro’, que puedes ver en ViX.

Sin embargo, la transmisión de la cantante fue interrumpida por su hija Lucerito Mijares, quien provocó que su mamá hiciera divertidas confesiones y que terminara corriéndola de la habitación.

Durante la primera intervención, Lucero destapó qué le molesta que haga su hija de 19 años, quien se limitó a reír cuando su mamá hizo la confesión.

“Mira aquí se te pueden ver las cejas que te tienes que sacar, ah no tienes… Péinate la ceja, por favor, porque me da una ansiedad tremenda”, detalló la actriz mientras peinaba la ceja de su hija.

Lucerito Mijares regaña a Lucero en plena transmisión

Minutos después de la confesión de la actriz, Lucero siguió hablando con sus fieles admiradores y jamás imaginó que recibiría un divertido regaño de su hija, quien afirmó que su mamá dijo mal las fechas.

“Era por decir uno de mayo…Sí era uno de mayo niña o ¿qué dices? tercero de mayo. Lo correcto es decir uno de enero, no dices ‘estamos a quinceavo de mayo’. Me regaña, me regaña sin saber”, detalló la protagonista de telenovelas.

Lucero corre a Lucerito Mijares de en vivo

Tras el divertido momento, la actriz volvió a invitar a Lucerito Mijares a su transmisión para que contara del nuevo proyecto que realizará junto a su papá Mijares, el cual lleva por nombre ‘Juego de voces’.

“Cuéntales qué vas a hacer pronto, con esa elegancia que traes ahorita tan bien arregladita”, precisó Lucero mientras veía sonriente a su hija menor.

A los pocos segundos, la actriz decidió correr a Lucerito Mijares para evitar que siguiera haciendo travesuras y le permitiera terminar su en vivo.

Sí ya llégale, ve a ver si ya puso la marrana. No te tropieces con el cable. Adiós”, sentenció riendo la actriz.

