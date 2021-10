"¿Me voy a morir?": Lety Calderón revela la angustia que vivió tras sufrir una nueva operación

"Lo que me dejó un poco de secuela el covid fue miedo", admitió, "cuando me dijeron 'tienes litos' dije ' ¿qué es eso, me voy a morir? No puedo, tengo dos hijos'". Aunque los médicos le aclararon que no era una situación urgente, le recomendaron hacer la cirugía pronto. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de EEUU (NIDDK, por sus siglas en inglés), " el tratamiento común para los cálculos biliares es la cirugía para extirpar la vesícula biliar. En ocasiones, los médicos pueden usar tratamientos no quirúrgicos para tratar los cálculos de colesterol, pero los cálculos de pigmento por lo general requieren cirugía".