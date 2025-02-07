Lety Calderón responde a críticas por llevar a su hijo Luciano a un ‘table dance’: “Qué pena”

Video Lety Calderón dice que sí llevaría a su hijo a un 'table dance' y causa todo tipo de reacciones

Leticia Calderón tiene una postura firme luego de que fuera juzgada por haber llevado a su hijo Luciano, de 20 años, a un ‘table dance’, como él lo anhelaba.

La semana pasada, la actriz compartió que finalmente, después de que su primogénito lo pidiera durante años, lo sorprendió con la visita a dicho lugar para adultos.

“La pasamos sensacional”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘El Fernan’, el viernes 31 de enero.

“Nos dieron una buena mesa, las chicas bailaron, muy hermosas, y dos o tres le coquetearon, voltearon a verlo”, relató al respecto.

Lety Calderón reacciona a críticas por llevar a Luciano a un ‘table dance’

A días de que revelara esa salida, Lety Calderón destapó que ha recibido señalamientos por haber ido con Luciano a un establecimiento así.

“Yo sé que mucha gente me ha criticado”, aseveró en entrevista para el programa ‘De primera mano’ este jueves 6 de febrero.

A los comentarios negativos, la intérprete de 56 años tuvo una respuesta contundente vinculada al rol de madre que ha ejercido.

“Pero pues qué pena porque estar con mi hijo en estos momentos la verdad es que me hace sentir muy bonito, en el sentido de que él prefirió que fuera yo, que estuviera con él”, argumentó.

“Así como lo llevo al doctor, lo llevé a las fiestas infantiles y lo llevo al cine, o a todos lados, llevarlo a este lugar también yo me sentí muy contenta”, agregó.

Ella detalló que el plan inicial era que a Luciano lo acompañaran sus tíos o su hermano; sin embargo, ellos no pudieron hacerlo: “Todo mundo se apuntó, pero nadie lo llevaba”.

La villana de telenovelas como Imperio De Mentiras destapó que su retoño se sintió tan cómodo a su lado que le gustaría volver a ir a un 'table dance' con ella.