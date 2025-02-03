Leticia Calderón

Lety Calderón por fin llevó a Luciano a un ‘table dance’: así reacciona él a ir con su mamá a ver mujeres

La actriz compartió que por fin Luciano visitó un ‘table dance’, como lo anhelaba desde hace años. Lety contó qué fue lo que pasó estando ahí y la petición que ya le hizo su retoño.

Leticia Calderón reveló que finalmente cumplió el deseo que su hijo Luciano tiene desde hace varios años: ir a un ‘table dance’.

Desde mediados de 2022, cuando el primogénito de la actriz estaba a punto de cumplir 18 años, la mayoría de edad en México, ella contó acerca de su particular anhelo, el cual ya apoyaba.

Tras año y medio sin novedades al respecto, en febrero de 2024 la actriz de telenovelas compartió que ya estaba en los preparativos para que él fuera “supercuidado” con su hermano Carlo “y gente de seguridad”.

Lety Calderón llevó a Luciano a un ‘table dance’

A básicamente 12 meses desde esa declaración, Lety Calderón destapó recientemente que por fin Luciano visitó un ‘table dance’ y que fue ni más ni menos que ella quien lo acompañó.

“Ya fuimos a un ‘table’. Muy bien, la pasamos sensacional. No estaba Carlo aquí en México. Fuimos él y yo”, declaró ella en entrevista para el canal de YouTube ‘El Fernan’, publicada el 31 de enero.

Quien fuera la villana de Imperio de Mentiras, melodrama que puedes ver aquí en ViX, sorprendió a su retoño, quien está cerca de llegar a los 21 años, con esta salida, de la que no indicó la fecha exacta.

“Le digo: ‘Vístete guapo porque te voy a llevar a un lugar’. Y él pensó que iba a ser al programa de ‘La Máscara’, porque quería ir, y le dije: ‘No, es otro lugar’”, relató.

Acerca de lo que pasó estando ya en el sitio, ella detalló: “Nos dieron una buena mesa, las chicas bailaron, muy hermosas, y dos o tres le coquetearon, voltearon a verlo”.

En cuanto a la forma en la que Carlo tomó lo que estaba sucediendo, y en frente de ella, explicó: “De verdad lo tengo que decir, estoy muy orgullosa de él porque, un caballero”.

“Yo tenía miedo, ¿sabes? La primera vez, hombres, o sea, yo no sabía cómo iba a reaccionar, finalmente ver a chicas en ‘toples’ o con cuerpos bellísimos”, confesó, “[pero él] reaccionó muy bien”.

“Nos tomamos nuestros tequilas y salimos a los tacos. Muy padre todo”, recordó en torno a lo que hicieron en esa ocasión.

Luciano quiere que su mamá lo lleve de nuevo al ‘table dance’

Ahondando sobre la experiencia, Lety Calderón destapó que Luciano, quien tiene Síndrome de Down, ya le pidió que lo lleve nuevamente a un ‘table dance’.

“Dice: ‘Mamá, vamos otra vez’. Le digo: ‘Ya está aquí tu hermano, que te lleve él’. [Me contesta:] ‘No mamá, yo quiero ir contigo’”, enunció.

