Leticia Calderón

No solo le llegó el amor a Lety Calderón, también a uno de sus hijos

La actriz confesó que se siente "enamorada", pero al parecer su hijo Carlo también está saliendo con alguien. Incluso, madre e hijo han reaccionado igual en temas del corazón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Hijo de Lety Calderón sorprende con la voz que tiene para cantar y ella reacciona a los elogios

Recientemente Lety Calderón confesó que está saliendo con alguien y se siente "enamorada". Pero al parecer el amor no solo le llegó a ella, también a su hijo Carlo, quien el próximo 19 de febrero cumplirá 19 años.

La actriz ventiló que el adolescente está contento, pero señaló que todavía no conoce a la que podría convertirse en su nuera.

PUBLICIDAD

" Sí me ha dicho que sale con una amiga, que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien", contó en entrevista con el programa 'Sale el Sol'. "Yo lo veo contento, lo veo feliz, y respetando sus tiempos, hasta que él me la quiera presentar y llevarla a casa y demás, lo voy a esperar", añadió.

Incluso, confesó que al igual que ella el jovencito está renuente en temas del amor.

Más sobre Leticia Calderón

Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón
2 mins

Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón

Univision Famosos
Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón
0:53

Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón

Univision Famosos
Leticia Calderón y sus hijos visitaron a Juan Collado: la actriz cuenta qué pasó en su reunión
2 mins

Leticia Calderón y sus hijos visitaron a Juan Collado: la actriz cuenta qué pasó en su reunión

Univision Famosos
Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?
0:52

Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?

Univision Famosos
Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos
2 mins

Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"
0:49

Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"

Univision Famosos
Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo
2 mins

Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo

Univision Famosos
Tras ruptura con Yadhira, Juan Collado y Lety Calderón pasarían las vacaciones de verano juntos
0:55

Tras ruptura con Yadhira, Juan Collado y Lety Calderón pasarían las vacaciones de verano juntos

Univision Famosos
Lety Calderón niega tener en abandono a su mamá en asilo: "Reviso si tiene algún moretón"
2 mins

Lety Calderón niega tener en abandono a su mamá en asilo: "Reviso si tiene algún moretón"

Univision Famosos
Yadhira Carrillo responde con piropo a declaraciones de Lety Calderón sobre su regreso a la TV
1:10

Yadhira Carrillo responde con piropo a declaraciones de Lety Calderón sobre su regreso a la TV

Univision Famosos

"Tenemos una gran comunicación y sí me lo ha dicho, 'mamá, dame chance'. No sé por qué razón está un poco rejego a entregarse igual que yo al cien por ciento", compartió la protagonista de 'Esmeralda', telenovela que puedes ver en ViX.

Lety Calderón desea que Juan Collado sea un guía para sus hijos

Juan Collado quedó libre de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que lo mantuvieron poco más de cuatro años en la cárcel. Por lo cual, para la actriz es importante que Carlo y Luciano tengan una buena relación con él para que tengan a su figura paterna cerca y los guíe, pues está consciente de que hay temas que se hablan mejor entre hombres.

"Me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época, a lo mejor a mí no me ha presentado o no me ha hablado mucho de la novia, por ejemplo, (¿a él sí?) no sé, pero ojalá que sí porque para eso también están los papás, para aconsejarte, para guiarte y también para escucharte. Yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido", sentenció.

Lety Calderón y sus hijos Carlo y Luciano.
Lety Calderón y sus hijos Carlo y Luciano.
Imagen Lety Calderón/Instagram

Lety Calderón se dio una nueva oportunidad en el amor

Aunque no quiso revelar mucho sobre su enamorado, dejó claro que todavía no formalizan la relación.

PUBLICIDAD

"Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al cien por ciento las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día. Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal. Estoy contenta divirtiéndome, pasándola bien, viviendo la vida y viviendo el hoy", sentenció sin contar desde cuándo comenzaron a salir.

Relacionados:
Leticia CalderónCarlo Collado CalderónHijos de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD