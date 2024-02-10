No solo le llegó el amor a Lety Calderón, también a uno de sus hijos

Video Hijo de Lety Calderón sorprende con la voz que tiene para cantar y ella reacciona a los elogios

Recientemente Lety Calderón confesó que está saliendo con alguien y se siente "enamorada". Pero al parecer el amor no solo le llegó a ella, también a su hijo Carlo, quien el próximo 19 de febrero cumplirá 19 años.

La actriz ventiló que el adolescente está contento, pero señaló que todavía no conoce a la que podría convertirse en su nuera.

" Sí me ha dicho que sale con una amiga, que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien", contó en entrevista con el programa 'Sale el Sol'. "Yo lo veo contento, lo veo feliz, y respetando sus tiempos, hasta que él me la quiera presentar y llevarla a casa y demás, lo voy a esperar", añadió.

Incluso, confesó que al igual que ella el jovencito está renuente en temas del amor.

"Tenemos una gran comunicación y sí me lo ha dicho, 'mamá, dame chance'. No sé por qué razón está un poco rejego a entregarse igual que yo al cien por ciento", compartió la protagonista de 'Esmeralda', telenovela que puedes ver en ViX.

Lety Calderón desea que Juan Collado sea un guía para sus hijos

Juan Collado quedó libre de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que lo mantuvieron poco más de cuatro años en la cárcel. Por lo cual, para la actriz es importante que Carlo y Luciano tengan una buena relación con él para que tengan a su figura paterna cerca y los guíe, pues está consciente de que hay temas que se hablan mejor entre hombres.

"Me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época, a lo mejor a mí no me ha presentado o no me ha hablado mucho de la novia, por ejemplo, (¿a él sí?) no sé, pero ojalá que sí porque para eso también están los papás, para aconsejarte, para guiarte y también para escucharte. Yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido", sentenció.

Lety Calderón y sus hijos Carlo y Luciano. Imagen Lety Calderón/Instagram

Lety Calderón se dio una nueva oportunidad en el amor

Aunque no quiso revelar mucho sobre su enamorado, dejó claro que todavía no formalizan la relación.

