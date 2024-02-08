Hijo de Lety Calderón estuvo a punto de perder la audición en un oído por esta peligrosa práctica

Video Hijo de Lety Calderón sorprende con la voz que tiene para cantar y ella reacciona a los elogios

Lety Calderón compartió el problema de salud que enfrenta su hijo menor, Carlo, pues tuvo que ser llevado con una especialista por dolores y pérdida de audición en uno de sus oídos.

La actriz explicó que su hijo, quien cumplirá 19 años el 19 de febrero, estuvo a punto de perder la audición.

PUBLICIDAD

"La doctora le dijo que por escuchar música tan alta. No es que la escuche él en los audífonos porque él usa audífonos especiales, pero en las discotecas, en los antros, o como se llamen ahora, estos lugares que tienen la música altísima", dijo en entrevista transmitida este 8 de febrero en el programa 'Sale el Sol'.

"La doctora le dijo que estuvo a dos decibeles de perder el oído, porque la música está muy alta", añadió la villana de Imperio de Mentiras, telenovela que puedes ver en ViX.

Según reporta El País, para la comunidad científica la exposición prolongada a un sonido que supere los 80 decibelios pone en riesgo la audición a corto, medio o largo plazo.

El hijo de Lety Calderón será sometido a un estudio especial

La actriz explicó que le mandaron a hacer un estudio a su hijo para diagnosticar el daño que tiene, el cual se practicará en los próximos días.

" Tengo que hacerle una audiometría porque está teniendo dolor y dice que no oye, claro, a veces no me oye nada más a mí verdad", dijo entre risas, "entonces voy a hacerle una audiometría a ver si es cierto que tiene algo en el oído", compartió en la entrevista.

Lety Calderón y su hijo Carlo en el homenaje a Silvia Pinal. Imagen Mezcalent

El problema que vive el hijo de Lety Calderón ocurre a millones de adolescentes y adultos jóvenes en el mundo.

De acuerdo con una revisión científica publicada en la revista British Medical Journal Global Health, retomada por el diario El País en noviembre de 2022, "más de mil millones de jóvenes" tienen riesgo de sordera por exponerse a "prácticas de escucha inseguras".

PUBLICIDAD

El reporte calcula que "el 24 por ciento de los adolescentes que usan dispositivos de audio y casi la mitad de los que acuden a espacios ruidosos, como las discotecas, corren el peligro de perder audición".

Los problemas de salud de Carlo

Como cualquier persona, el adolescente ha necesitado atención médica a lo largo de su vida, a veces por padecimientos sencillos, pero en otras ocasiones ha estado en el hospital.

Entre las situaciones que se han hecho públicas se encuentran la vez que sufrió un accidente automovilístico en la Autopista Celaya – Querétaro en noviembre de 2012, en ese tiempo era un niño de 7 años. Viajaba junto a su madre, su hermano Luciano y una enfermera cuando tuvieron el percance que a todos los llevó al hospital, aunque afortunadamente no pasó a mayores.

En 2017 Carlo fue hospitalizado, Lety no dio detalles de lo sucedido en ese entonces, pero informó en Twitter que no fue nada grave: "Las qué pasa una madre. Todo bien gracias a Dios".

En enero de 2021 la actriz y sus dos hijos dieron positivo a covid-19, sin embargo, en esa ocasión los jovencitos fueron asintomáticos, aunque la actriz sí tuvo que ser hospitalizada.

Ahora, Carlo debe ser atendido del oído para no perder la audición y continuar con su gusto por el canto, pues ha sorprendido al mostrar su potencial de voz.