Lety Calderón revela si le abrió la barbilla a conductora de Hoy con cachetada: destapa todo

Video Lety Calderón le dio una fuerte cachetada a una conductora de 'Hoy', ¿cómo inició el pleito?

Lety Calderón se sinceró con reporteros como Berenice Ortiz sobre la cachetada que le dio a Shanik Berman, conductora de Hoy, en la década de los 90.

En la charla de este 13 de marzo, la actriz respondió si fue verdad que la “atacó con un cepillo para peinar” y que incluso el golpe “le abrió la barbilla”.

PUBLICIDAD

Con una sonrisa, la protagonista de telenovelas negó rotundamente la acusación y afirmó que sólo le dio la cachetada advirtiéndole que no volviera a inventar cosas de ella.

“No, no, le di una cachetada, sí se la di y le dije que si volvía a hablar mal de mí o inventar cosas se las iba a ver conmigo”, detalló.

La discusión entre Calderón y Berman se dio luego de que la presentadora de Hoy inventó que estaba embarazada de Enrique Rocha, hecho que provocó un fuerte disgusto en la familia de la actriz.

“Ella ocupó una entrevista que me hizo para inventar que estaba embarazada de una persona, me molesté muchísimo. Mi familia me dejó de hablar, mis papás no me creyeron… A mí papá casi le da un infarto, a mi abuelita se le subió la presión, dijo que estaba embarazada, yo tenía 19 o 20 años, fue un momento muy desagradable en mi familia y no se vale”, precisó.

Lety Calderón indicó que “le dio mucho coraje” y no dudó en encarar a la periodista.

“Le dije ‘¿por qué hiciste eso? si estás buscando que te dé dinero’, porque se estilaba eso… No me pidió, pero se estilaba. Se rió y le di una cachetada, pero como estaba mal sentada y se cayó. Yo crecí con hombres y antes de darle la cachetada cierro el puño… Enfurecí y le di una cachetada, tiempo después ella me pidió perdón… Nunca más se volvió a meter conmigo”, comentó.

Lety Calderón quiere cumplir la promesa que le hizo a su hijo

Durante la entrevista, Lety Calderón estuvo acompañada de su hijo Luciano, a quien le prometió que de regalo de cumpleaños lo llevaría a un table dance.

PUBLICIDAD

Afirmó que todavía no ha podido cumplir la promesa, pero que su hijo menor, Carlo, y ella están planeando todo para que sea muy seguro y una gran experiencia para el joven.

“ Todavía no lo hemos llevado (al table dance)... Yo encantada de la vida (de ir), pero la idea principal fue del hermano, de Carlo, ya me dijo ‘pues vamos mamá’, pero creo que no, este es un evento de complicidad entre hermanos, a lo mejor en la segunda, tercera, claro que voy. La primera sí me gustaría que fuera con sus hermanos, mis hermanos quieren ir, pero vamos a convencer a las cuñadas”, indicó.

Precisó que buscará “el lugar idóneo” y que el tiempo sea el mejor para que Luciano viva esa experiencia.

Sobre los rumores de que estaba estrenando romance, la actriz afirmó que por el momento está soltera y enfocada por completo a sus hijos.