Lety Calderón sostuvo un romance escandaloso con actor de ‘Rebelde’: reveló por qué se separaron

Video Lety Calderón le dio una fuerte cachetada a una conductora de 'Hoy', ¿cómo inició el pleito?

El romance más conocido de Lety Calderón es el que sostuvo con Juan Collado, actual esposo de Yadhira Carrillo, de quien fue pareja del 2002 al 2010 y con el cual procreó a sus dos hijos: Luciano y Carlo.

Años antes de su relación con el abogado, la actriz encontró el amor en brazos de un actor 27 años más grande, ni más ni menos que con Enrique Rocha, famoso por telenovelas como ‘Rebelde’ y ‘El Privilegio de Amar’.

Su romance le trajo muchas dificultades con su familia, la cual se oponía al noviazgo que Calderón comenzó a los 21 años con el galán de melodramas, de 48 años en ese entonces.

Así fue la historia de amor de Lety Calderón y Enrique Rocha

Enrique Rocha y Lety Calderón se conocieron en 1990 cuando protagonizaron la telenovela 'Yo compro esa mujer'.

El flechazo no se dio de forma inmediata y es que la actriz relató en Historias Engarzadas hace diez años que en un inicio no tenía una buena relación con ‘Rochón’, como de cariño le decía al actor.

“Al principio me caía muy gordo y se lo decía, porque tenía una fama espantosa”, contó la estrella de telenovelas, quien poco a poco logró una gran amistad y relación con el actor, quien murió el 7 de noviembre de 2021.

“Hubo una relación de admiración, es muy atractivo en todos los sentidos, su voz, su cultura, su forma de ser… Mi papá celosamente me decía ‘es que tiene muy mala fama’”, recordó.

En 2023, Lety Calderón se refirió a su noviazgo con Enrique Rocha y por primera vez aceptó públicamente que sí fueron pareja, afirmando que sus papás se oponían por la diferencia de edad.

“ Sí, efectivamente anduve con Enrique Rocha, que efectivamente era mayor que mi papá, fue un romance que disfruté, lo digo ahora que ya no está mi papá porque cada vez que lo comentaba le daba el patatus. Yo me fui de mi casa porque no me permitió, evidentemente, no me permitía andar con Rochón, pero yo quise vivir esa experiencia y no me arrepiento en lo más mínimo”, confesó a Inés Moreno.

La actriz comentó que “aprendió muchísimo” de su romance con el villano de telenovelas, con quien disfrutó de una amistad hasta el día de su muerte.

“ Fue un romance que hasta la fecha recuerdo y disfruto, aprendí muchísimo, lo recuerdo con mucho amor. Hasta el último día fuimos grandes amigos, pero era un hombre encantador, lo que más me conquistó fue su cultura, a mí me tenía embobada y con un sentido del humor, es una relación que disfruté mucho”, expresó.

Durante su noviazgo, Lety Calderón enfrentó un fuerte escándalo, cuando se especuló que estuvo embarazada de Enrique Rocha.

Lety Calderón cacheteó a conductora de Hoy por rumor de embarazo

Durante esa misma entrevista con Moreno, la actriz recordó la polémica que vivió cuando fue pareja de Enrique Rocha, cuando Shanik Berman publicó que estaba embarazada.

“Ella sí me hizo la entrevista, como ahorita estamos hablando tú y yo de ‘siempre quise ser mamá’ y entonces pone ‘estoy embarazada y estoy feliz porque siempre quise ser mamá’. Claro a la hora que tú leías la entrevista, claro que había muchas cosas que decía ‘yo sé que puedo sacar a mi hijo adelante’, como si ya fuera una realidad que estaba embarazada y decías sí son palabras de Lety”, detalló.

La publicación de la periodista provocó el enojo de la familia de Calderón, incluso el papá de Lety le dejó de hablar y su abuelita la insultaba por el escándalo.

“Mi papá casi se va al hospital y por el coraje se pudo haber muerto mi papá o mi abuelita por una mentira… Mi papá me dejó de hablar años porque ella publicó que yo estaba embarazada de Enrique Rocha en el Teleguía, mi abuelita me habló para insultarme, mi mamá no me contestaba las llamadas, mis hermanos estaban ofendidos, todo mundo me dio la espalda”, sentenció.

Tras la difamación, la actriz se encontró a la conductora de Hoy y ahí se defendió, propinándole una cachetada, de la cual no se arrepiente.

“Sí se la di. No me arrepiento, perdón, pero no me arrepiento, porque ningún medio ni nadie tiene el derecho de difamarte, de lastimarte, porque no saben que diciendo una mentira lo que puede afectar a la familia…Me la encuentro en un salón de belleza y le digo ‘¿por qué escribiste eso?’ Me molestó la ironía, le dije ‘no te hagas tonta, es increíble que por unos cuantos pesos’”, relató.

¿Por qué Lety Calderón terminó con Enrique Rocha?

Pese a vivir una sólida relación, Lety Calderón también confesó a Inés Moreno que su romance llegó a su fin porque ella deseaba ser madre.

“Él me dijo ‘yo no te puedo ofrecer eso, yo quiero que seas feliz’. Ya llevábamos varios años y dije ‘va’, porque yo no me quería instalar ahí, siempre tuve el deseo de ser mamá y tardé mucho tiempo después”, confesó.

Aunque terminaron su romance, los actores siguieron siendo amigos hasta la muerte de Rocha, quien incluso estuvo presente en la vida de los hijos de Calderón.