Leticia Calderón revela que sufre un problema en su salud tras accidente: “No me curo”
La actriz de 56 años explicó que sufrió un accidente que actualmente la tiene “mal”. Pese a los tratamientos, su mejoría no ha sido buena.
Leticia Calderón compartió que desde hace varios meses atraviesa un problema de salud del que no ha logrado recuperarse, pese a estar en tratamientos.
La actriz se sinceró al respecto luego de ser captada con el pie vendado al asistir a la puesta en escena ‘No te vayas sin decir adiós’ en un recinto de la Ciudad de México.
Leticia Calderón comparte qué problema de salud tiene
Leticia Calderón reveló que sufrió un accidente durante el viaje que hizo en marzo a Japón, al que la acompañaron sus hijos Luciano y Carlo.
“Me caí en Hiroshima, íbamos a entrar al museo”, explicó en entrevista para el programa ‘De primera mano’, transmitida este 4 de septiembre.
“Y no me curo, entonces el doctor me volvió a mandar la venda elástica, unas pomadas y unos ejercicios, pero no me curo”, lamentó.
Si bien sigue "mal", la protagonista de telenovelas como 'Esmeralda' aclaró que no necesita una cirugía.
“Yo creo que es el tendón, porque le hueso no es; no es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías”, comentó.
“Son secuelas de la edad”, bromeó, pero desveló que pese a utilizar zapatos con tacón bajo: “Me duele y con el frío, más”.
En abril, ella publicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías de su estancia en el país asiático; sin embargo, no comentó nada de su incidente.
Leticia Calderón orgullosa de Luciano
En esta misma oportunidad, Leticia Calderón platicó de lo feliz que está porque su primogénito Luciano pudo alcanzar un éxito escolar.
“Me siento muy contenta, muy orgullosa, porque logró un reconocimiento de un diplomado de excelencia y liderazgo que tomó en la propia universidad”, relató.
El joven de 20 años cursa actualmente la carrera de gastronomía y este 2024 la termina, según expuso la querida artista.
Hace semana y media, ella subió a su ‘feed’ instantáneas de la ceremonia de graduación de Luciano, quien lucía sonriente.