Leticia Calderón revela la verdad detrás de su pérdida de peso: “Ya llevo varios kilos”

La actriz admitió que tuvo que someterse a una “dieta muy estricta” para alcanzar su objetivo ya que, a su edad, “no es tan fácil bajar” de peso. “Ya no tengo 20 años”, aseguró.

Leticia Calderón reveló la verdad detrás de su notable pérdida de peso. La actriz confesó que luego de atravesar por problemas de salud que la llevaron al hospital se sometió a una rigurosa dieta para alcanzar su objetivo.

La intérprete de 56 años reconoció que si bien no fue sencillo bajar de peso, se siente muy contenta con los resultados ya que, a su edad, “ya no es tan fácil bajar”.

“Sí, ya llevo varios kilos y estoy contenta. Ha sido difícil, no imposible, pero sí, ya necesitaba bajar de peso, me veo en la novela y digo: ‘¡Ay!, ¡Dios mío!’, afortunadamente para el personaje, pues quedó bien, pero sí, ya no es tan fácil bajar, ya no tengo 20 años, entonces tenía que seguir una dieta muy estricta”, declaró a ‘Hoy’ este 21 de noviembre.

Lety Calderón subrayó que, a pesar de que aún le falta seguir trabajando en su peso, el modificar su alimentación y someterse a un riguroso método para adelgazar le ha permitido mejorar su salud, ya que comenzaba a padecer de “las rodillas”.

“Quiero bajar un poquito más, por salud, sobre todo. Claro que te ves físicamente y dices: ‘¡Ah!, ¡qué padre!’, pero tenía los niveles de colesterol, triglicéridos, presión alta, me dolían las rodillas, ya sabes todo lo que conlleva tener varios kilos arriba, y entonces dije: ‘no, no, mi prioridad era la salud’”, agregó.

Sobre los problemas de salud por los que atravesó a mediados de octubre, Leticia Calderón reveló que fue un episodio con sus bronquios y, aunque no supo ni qué tuvo, admitió que la pasó muy mal por lo que, hasta la fecha, le "da miedo" enfermarse.

“Es que se me cerró como la tráquea, no, no la tráquea, era bronquitis, no supe ni qué tuve para que me entiendas, no supe ni qué tuve, pero era como de los bronquios, empecé con ardor de garganta y pensé que era un gripón, y pues no, yo soy muy delicada de los pulmones, y a mí me ha dado covid tres veces, influenza varias veces, entonces, pues sí, siempre le tengo un poquito de miedo a eso”, sentenció.


