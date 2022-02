“Necesito ayuda profesional”: Lety Calderón dice que sigue en "negación" por la muerte de su padre

“Me acaban de decir que salí positiva. Estuve 15 días con una gripa muy fuerte, ya estaba saliendo, pero salí positiva. Que bueno que fui yo y no mi mamá o mis hijos”, comentó. “Estuve dos o tres días con flujo nasal, los ojos llorosos, dolor de cabeza, estornudos, características de una gripa normal, pero no me duele el pecho, estoy oxigenando muy bien”.