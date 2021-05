Lety Calderón temió sufrir un infarto por la taquicardia que presentó como reacción a la vacuna contra el covid

" Ya van para varios meses y todavía no me recupero, todavía no lo puedo creer ", expresó a punto de llorar, mientras Lili comentó lo difícil que debió ser también para los hijos de la artista, ya que el padre de Lety fue una figura paterna para ellos .

"Me tengo que hacer una limpia o algo porque mucha gente me dice que es mejor que haya tenido esta reacción, pero no. De hecho, aquí tengo el oxígeno, me lo he estado poniendo, me he sentido muy mal", detalló Lety y mostró ante la cámara una cánula nasal de oxígeno.