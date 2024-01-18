Hijos de Lety Calderón "no fueron requeridos" en Navidad por su papá: "Me da tristeza"

Video Lety Calderón revela si ella y sus hijos pasaron la Navidad con Juan Collado tras salir de prisión

Lety Calderón habló, sin tapujos, de su relación con el esposo de Yadhira Carrillo y reveló si sus hijos celebraron la Navidad junto su padre, Juan Collado.

Durante la alfombra roja de la película ‘El roomie’ este 16 de enero, la actriz fue cuestionada por reporteros como Berenice Ortiz y Edén Dorantes sobre si el abogado convivió con Carlo y Luciano en las fiestas decembrinas ahora que ya está libre.

“Juan fue a visitarlos un segundo nada más, bueno, un segundo me refiero a un ratito, mis hijos la pasaron conmigo, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mi mamá, comimos delicioso... la pasamos muy bien”, detalló en una primera entrevista.

Sin embargo, después Lety Calderón reveló que sus hijos no fueron requeridos para la cena navideña que organizó la familia Collado.

“ Juan la pasó con toda su familia" afirmó la actriz, "mis hijos en mi casa y Año Nuevo nos fuimos a Nueva York. (Juan Collado) fue a la casa y estuvimos cotorreando. Ya nos habíamos visto en el hospital, bien cordial… Sí van mucho (a su casa), pero en Navidad no… No fueron requeridos para la cena de Navidad de los Collado… Nos llevamos muy bien, pero para la cena simplemente no (fueron requeridos)”, afirmó.

¿Lety Calderón cree que Yadhira Carrillo "tiene que ver" con la situación de sus hijos y Juan Collado?

Aunque reveló que desconoce por qué no recibieron una invitación, los reporteros preguntaron si creía que Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado, podría "tener algo que ver" con esta situación, a lo que ella respondió: “No tengo la menor idea”.

Aseguró que Carlo y Luciano sí esperaban pasar las fechas con su padre, por lo que sí sintió tristeza al ver la decepción de los jóvenes, quienes ya cursan la universidad.

“ Sí esperaban que los invitaran, pero no sucedió. A mí no me da nada porque yo tengo a mis hijos, digo sí me da tristeza ver a mis hijos tristes de que no los tomen en cuenta, pero ellos saben que son muy amados por los Calderón, que se les quiere mucho y organizamos una Navidad maravillosa, de Año Nuevo me los llevé a Nueva York y la pasamos padrísimo”, comentó.

Pese a la breve visita de Juan Collado, Lety Calderón aseguró que no hay un distanciamiento entre sus hijos y su padre, pero que espera que este año se haga más estrecha la relación.

“Distanciamiento no, nosotros lo estuvimos viendo en el hospital y de hecho Carlo va a su casa a hacer ejercicio. Luciano es más pegado a mí, porque hemos estado 24/7 por 19 años y no es tan fácil que se despegue… Yo solo te puedo decir que quiero que mis hijos sean felices y convivan con su papá, que es lo que he peleado desde que nacieron. Espero que se dé más este 2024”, sentenció.

¿Lety Calderón le dio especial regalo a Juan Collado?

Sobre la posibilidad de que hubiera intercambiado algún regalo con su expareja por motivo de las fiestas navideñas, la actriz señaló que no fue el caso.

“No (nos dimos regalos), Juan les dio regalos a mis hijos, yo también. No, yo a Juan (no le di regalo), ya no está en mi lista de invitados, no la verdad yo no tengo porque darle un regalo a Juan”, expresó.

Lety Calderón confirmó que sus hijos sí tuvieron un detalle con su padre, aunque ella les ayudó a escoger los regalos.

“Mis hijos sí le compraron a su papá y me encanta la idea, los acompañé porque me dicen ‘¿qué le gusta a mi papá?’”, indicó.

¿Hijos de Lety Calderón serán actores y cantantes?

