Revelan causa de muerte de vidente que fue “poseída”

Video Revelan si famosa vidente de TV que fue “poseída” murió por una “brujería”

Laura Rivas, famosa vidente del programa de televisión ‘Extranormal’, murió el miércoles 3 de julio. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hermanos Luis y Marce Rivas, quienes finalmente revelaron su causa de muerte.

A través del canal de YouTube ‘Brujos en Armonía’, Marce Rivas compartió que la famosa médium que fue “poseída” falleció debido complicaciones derivadas de úlceras gástricas.

“Es para aclarar todas las falsas noticias que se han dado en torno al deceso de nuestra amada Laura Rivas. Se ha especulado que falleció porque tenía una posesión. Nada más falso, nada más irreal. Que se murió por brujería... ¡claro que no! (…) Por favor, paren eso”, exigió el pasado 5 de julio.

Luis Rivas, por su parte, señaló que el fallecimiento de su hermana fue algo totalmente natural. Incluso, Marce Rivas reveló que la hospitalización que reportaron sobre un familiar en redes sociales a finales de junio sí fue la de Laura Rivas.

“Lo que sucedió alrededor de la vida de mi hermana Laura Rivas fue algo natural, algo que le puede pasar a cualquier persona (…) fueron complicaciones médicas naturales”, enfatizó.

“Estamos aquí para aclarar que fueron complicaciones por úlceras gástricas, por eso, en días pasados estuvimos pidiendo donadores de sangre (…) Fueron complicaciones totalmente médicas, fue médico lo que le pasó a nuestra amada Laura Rivas”, explicó Marce.

“Los doctores no pudieron encontrar la fuga de sangre gástrica que ella tenía y eso fue lo que sucedió específicamente. No tiene nada qué ver con nada de lo que están especulando”, agregó Luis.

Finalmente, la familia de Laura Rivas agradeció el apoyo de la gente que acudió al hospital a donar sangre para la vidente de ‘Extranormal’.

“Queremos también darle gracias a toda la gente que sí se dio a la tarea de donar. Hubo muchísima gente que nos ayudó durante nuestra estancia en el hospital (…), pero desgraciadamente, cuando Dios dice que es tu hora, no hay manera de parar”, sentenciaron.

¿Quién era Laura Rivas, famosa médium que fue "poseída"?

Laura Rivas se describía en redes sociales como escritora, terapeuta, conferencista y vidente.

La parapsicóloga ganó popularidad en 2006 por su participación en el programa Extranormal, el cual se dedicaba a investigar eventos paranormales.

Uno de sus casos más sonados fue el que 'Extranormal' transmitió en agosto de 2020, cuando presentaron la investigación que realizaron previamente sobre un hombre llamado Nicolás González, apodado ‘El ermitaño’, en la zona natural Cañada del Lobo, en San Luis Potosí, México.

Laura Rivas fue una de los expertos que acudió para conocer al señor; no obstante, no pudo llegar a verlo a donde se encontraba habitando pues, sentenció, las brujas “hicieron crecer el río”.

“Hice ese contacto (con ‘El ermitaño’) porque él sabía que yo estaba ahí, aclaró en muchas ocasiones que ‘para qué me dejaban sola, que me iban a tumbar’. Yo no sabía que el tumbarme era por tanto tiempo, las consecuencias en mi salud, en mi persona, en mi trabajo han cambiado totalmente mi esencia, hay un antes y un después".

Posteriormente, Laura Rivas señaló: “Hay un antes y un después... Yo siento que mi alma se quedó ahí, siento que no soy la misma desde que lo hice", haciendo énfasis en que tuvo que volver a la Cañada del Lobo para solucionar las delicadas circunstancias que atravesaba.