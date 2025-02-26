Laura Flores anuncia romance con famoso periodista: publica su primera foto juntos

Video Laura Flores admite por qué han fracasado sus matrimonios: lleva 5 divorcios

Laura Flores se dio una nueva oportunidad en el amor a dos meses de confirmar su quinto divorcio. Este miércoles 26 de febrero, la actriz anunció su romance con el periodista Eduardo Salazar, presentador del noticiero ‘Despierta’.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 61 años compartió su primera fotografía con el presentador. En esta misma publicación, Laura Flores la ventiló detalles sobre el inicio de su inesperado romance.

“¡Así es! Casual e inesperado reencuentro con Lalo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía Hoy en el 2002”, escribió este 26 de febrero.

Así confirmó Laura Flores su romance con el periodista Eduardo Salazar. Imagen Laura Flores / Instagram



“Esta vez, 23 años más tarde, coincidimos en una entrevista en el noticiero ‘Despierta’, días después fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor”, reveló.

Laura Flores concluyó su mensaje haciendo énfasis en que ambos se encontraban “agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos”.

Lalo Salazar rompe el silencio sobre su romance con Laura Flores

Aunque la actriz de ‘Las hijas de la señora García’ dio a conocer su romance en sus redes sociales, el anuncio oficial ocurrió este miércoles en ‘Despierta’, noticiero en el que el periodista denominó su relación con Laura Flores como “Lalo-Flowers”.

Más tarde, durante la emisión del programa Hoy, el presentador de 59 años reveló que su relación con la actriz es reciente, ya que apenas hace 3 días formalizaron su noviazgo.

“ Andamos desde el fin de semana (22-23 de febrero)”, comentó entre risas, alegando que la propuesta había sido a la antigüita.

“Está bien bonita Laura, me flechó luego luego en mi corazoncito (...) llevamos saliendo como dos semanas”, insistió sin dar más detalles el comunicador de N+.