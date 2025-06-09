Laura Flores

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: "Duró tan poco tiempo"

Laura Flores anunció que su noviazgo con Lalo Salazar terminó. La actriz detalló que fue él quien tomó la decisión y envió un sentido mensaje.

Laura Flores anunció el término de su noviazgo con el periodista Eduardo Salazar. La artista expresó su profundo pesar por la separación, que llega poco tiempo después de que la pareja confirmara su relación.

"Con profunda tristeza les comunico que mi relacion con el Sr Eduardo Salazar terminó", escribió la actriz de 61 años en un comunicado de Instagram publicado este 9 de junio.

Laura destacó la calidad humana de su ahora expareja, refiriéndose a él como "un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra".

Subrayó el respeto que le profesa y la gratitud por la felicidad que le brindó, a pesar de la corta duración de su romance: "Le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…".

La actriz detallo que fue él quien decidió romper su noviazgo: "Pero en el corazon, por mas que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relacion".

Imagen Laura Flores/Instagram

Pidió a la prensa y al público abstenerse de juicios, recordando que su relación fue hecha pública "con gran amor y entusiasmo", y que el momento actual es de dolor. "Y el dolor se respeta", añadió.

Laura Flores fue enfática al señalar que, por su parte, no ofrecerá entrevistas ni dará más declaraciones sobre el tema. Reafirmó su admiración por Eduardo Salazar, describiéndolo como "un caballero, un hombre integro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda". Incluso, afirmó que, al igual que sus seguidores, ella también es y seguirá siendo su fan.

Laura Flores y Eduardo Salazar tuvieron fugaz relación

Laura Flores y Eduardo Salazar hicieron público su noviazgo el pasado 26 de febrero durante la transmisión del noticiero Despierta.

Su historia de amor, que ahora llega a su fin, comenzó tras 20 años de amistad, luego de reencontrarse en el mencionado noticiero. Posteriormente, la pareja compartió su primera fotografía juntos a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

