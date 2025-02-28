Laura Flores

Laura Flores se niega a besar a su novio Lalo Salazar en público: ¿le dio pena?

La actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el periodista Eduardo Salazar. Los famosos tenían más de dos décadas de conocerse y ser amigos.

Luego de cinco divorcios, Laura Flores se dio una nueva oportunidad en el amor con el periodista Eduardo Salazar, a quien se negó a besar en público tras formalizar su relación.

De acuerdo con la actriz, la declaración de amor del presentador de Despierta fue tan inesperada que no supo cómo reaccionar cuando le pidió que fuera su novia, sobre todo, cuando había tanta gente ahí observándolos.

“Fue a la antigüita. Fuimos a cenar solos, eso fue un viernes y al miércoles siguiente nos vimos para cenar. Fue todo muy rápido. Me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’; le dije ‘sí’; me quería dar un beso, le dije ‘no, aquí no’, me dio pena, entonces ya me dio el beso en el coche, más en privado”, reveló a Hoy Día el 27 de febrero.

“(Besa) muy bien. Lo más padre, somos ahora novios de manita sudada, el tiempo dirá qué pasará, está todo muy padre”, agregó.

Así surgió su romance

Laura Flores calificó de “inesperado” su reencuentro con Lalo Salazar, a quien tenía años de no ver. Incluso, aseguró que desconocía por completo que el presentador de N+ estuviera separado.

“Le dije: ‘¿qué no estás casado?’, me dijo ‘no, me divorcié hace tres años’; así fue como empezaron las cosas. Hasta se me hizo súper rarísimo, a mí nunca me había pasado de tener un amigo de toda la vida y de repente te guste, pero de verdad es una persona con un gran sentido del humor. Nunca me había sentado a comer con él”, compartió.

Por último, Laura Flores reveló que el flechazo entre ellos ocurrió poco después de visitar el noticiero ‘Despierta’ de Danielle Dithurbide.

“Ahora que fui a hacer promoción de mi espectáculo musical, nos encontramos, nos fuimos a comer. Les tengo que contar que Danielle fue nuestra celestina, porque nos fuimos a comer todos juntos… ahí ya nos vimos como que con otros ojos”, sentenció.


