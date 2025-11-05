Laura Flores

¿Ex de Laura Flores estrena romance?: así habrían captado a Lalo Salazar a meses de su ruptura

El periodista Eduardo Salazar estaría estrenando romance a cuatro meses de su ruptura con Laura Flores. Así habría sido captado en un bar de la Ciudad de México.

Video ¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde

El periodista Eduardo Salazar estaría estrenando romance. El exnovio de Laura Flores habría sido captado besando a una misteriosa mujer en un bar de la Ciudad de México a cuatro meses de su ruptura con la actriz.

En las imágenes, difundidas este 5 de noviembre en el programa ‘De Primera Mano’, se puede ver a una pareja aparentemente besarse y platicar muy de cerca.

Aunque las fotografías no son claras y no se logra ver completamente el rostro del que sería Lalo Salazar, la periodista Addis Tuñón señaló en la emisión que “una amiga” fue quien habría presenciado la escena.

“Ella vio estas imágenes y me mandó las imágenes en el momento. Esto fue este fin de semana… y se ve a Lalo Salazar muy contento”, relató.

“Me cuenta Silvia que lo vieron llegar… es un antro del dolor, del despecho… Ellos llegaron juntos, él con gorra, ella traía gorra, pero se la quitó después… estaban muy a gusto, beso y beso (…) y cuando se dieron cuenta que mi amiga los captada, aceleraron el trago y se fueron a rumbo desconocido”, sentenció.

Esta sería la primera vez que Lalo Salazar es captado en aparente situación romántica luego de su polémica ruptura con Laura Salazar en junio pasado.

Aunque el romance entre los famosos fue breve, ya que solo duró cuatro meses, fue su ruptura la que desató polémica, ya que la actriz acusó al periodista de supuestamente “bloquearla” de sus redes y terminar con ella sin darle explicación alguna.

A semanas de lo sucedido, y en medio aún de la polémica, la titular del programa ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside, dio a conocer que Eduardo Salazar ya tendría pareja y que se trataría de una ex “15 años más joven” que él.

