Laura Flores reacciona a la nueva relación de su ex Lalo Salazar a solo meses de su dramática ruptura

Laura Flores reaccionó a la nueva relación de su ex, Lalo Salazar, quien luego de ser captado besando a misteriosa mujer en un bar de la Ciudad de México, emitió un comunicado en el que confirmó su noviazgo con ella.

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto para su vida privada”, declaró el periodista este 6 de noviembre.

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes; Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos -gran mujer, gran persona, gran mamá, estupenda actriz y cantante- y merece todo mi respeto”, agregó.

El periodista no dio detalles sobre su nueva relación en su comunicado. Sin embargo, resaltó que “todas las mujeres merecen respeto y admiración”.

Así confirmó Lalo Salazar su nueva relación. Imagen Lalo Salazar / Instagram

Laura Flores reacciona a la nueva relación de Lalo Salazar

Al respecto, Laura Flores fue cuestionada sobre el tema por el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien aseguró que Lalo Salazar estaba en todo su derecho de rehacer su vida tras su dramática ruptura.

“Qué bueno que esté contento, ¿no?”, replicó tras preguntarle al comunicador si su ex había sido captado besando a “un hombre o una mujer”.

“No sé (por qué pregunté eso). No sé por qué les sorprende, no tiene nada de malo que haga su vida”, agregó.

Laura Flores también se mostró sorprendida por la manera en que Lalo Salazar había anunciado su nueva relación. Incluso, accedió a que el periodista le leyera su comunicado, ya que ella continuaba bloqueada de las redes de su ex.

“¿A poco hizo comunicado? ¿Él hizo comunicado en sus redes sociales o en dónde? Ah, es que acuérdate que yo estoy bloqueada y no lo puedo ver”, dijo.

“Me parece que está bien, que cada quien haga su vida… Está bien que él haga su vida… Cuando dije ‘si era hombre o era mujer’ no estaba poniendo en duda su sexualidad ni me voy a meter en esos temas, simplemente es el rollo de por qué nos sorprende tanto… Nos sorprende el hecho de que haya puesto un comunicado después de haber sido sorprendido”, insistió.

Finalmente, Laura Flores aseguró que, aunque no descarta volverse a enamorar, en este momento se encuentra soltera y enfocada en el trabajo.

“Yo creo que está bien que haga su vida, está bien… Yo creo que el día de mañana, todavía falta mucho para que a mí me vean con alguien porque yo estoy como… no sé… no tengo ningún interés, te lo juro de salir con alguien (…) estoy concentrada en el trabajo… he salido con dos o tres personas y no tengo ningún tipo de química ni de atracción ni de nada”, sentenció.

Laura Flores y Eduardo Salazar hicieron público su noviazgo el 26 de febrero durante la transmisión del noticiero Despierta. La noticia de su ruptura la confirmó ella misma en sus redes sociales el 9 de junio.