Laura Flores reveló las cirugías plásticas que se ha hecho (incluida la más íntima)

Laura Flores es parte de las famosas de más de 50 años que presumen su belleza y figura en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, por ejemplo, no es extraño encontrar fotos de la artista en traje de baño o outfits a la moda.

Si bien la actriz de ‘Corazón salvaje’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) lleva un estilo de vida adecuado para mantener su imagen, también se ha ayudado del bisturí para lucir radiante a sus 59 años.

Laura Flores confesó las cirugías plásticas que se ha hecho (una de ellas, muy íntima)

En entrevista con la revista TVyNovelas, publicada el pasado 23 de agosto, la artista se sinceró sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, desde los menos invasivos hasta los que la llevaron al quirófano.

Confesó, por ejemplo, que “me hago muchos tratamientos en la cara”, como bótox (aunque comentó que la última vez que se puso, no le agradó el resultado), un procedimiento que describió como “una gimnasia facial” en la que “sientes mucho dolor muscular en la cara” y otro más en el que extrajeron el plasma de su propia sangre y después se lo inyectaron en el rostro.

Estos últimos dos los hizo en el tiempo en el que estuvo trabajando en Colombia.



Al ser cuestionada sobre si se había hecho alguna cirugía plástica, Laura Flores admitió que se sometió a una abdominoplastia y una reconstrucción vaginal cuando nació su hijo Patricio.

Sobre cómo tomó la decisión de hacerse la segunda operación, la actriz de ‘Llena de amor’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) relató:

“El doctor me preguntó si quería o no y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos”.



Si bien calificó la cirugía plástica como “muy beneficiosa”, recalcó que “no podría” recomendarla a otras personas porque “es una decisión muy personal”.

De igual manera, sugirió que cualquier persona que esté interesada en un procedimiento estético esté “muy bien informada” sobre el mismo “porque muchas veces te avientas como el borras sin saber”.



Sobre la posibilidad de volver a pasar por el quirófano, Laura Flores bromeó con que por el momento “sigo pagando mi cirugía de rodilla” a la que se sometió el pasado 22 de julio, aunque sí expresó su deseo de operarse los ojos para dejar de usar lentes, pero aún está considerando esta posibilidad.