Gaby Spanic y otras famosas que presumen con orgullo los resultados de sus cirugías plásticas

En décadas anteriores hubiera sido imposible para las famosas admitir que se habían realizado alguna cirugía estética para lucir y sentirse mejor.

Ahora es más común que cada vez más celebridades hablen sin tabués de estos procedimientos y las siguientes estrellas compartieron su experiencia.

Jacky Bracamontes

La mexicana se sometió a varias cirugías estéticas en 2019 y con ellas corrigió varios aspectos de su cuerpo que no la tenían satisfecha, especialmente después de estar embarazada 4 veces.

En su cuenta de Instagram compartió un mensaje sobre cómo se consintió y meses después, subió diversas imágenes donde se le podía ver un abdomen plano.

"Tiempo de hojalatería y pintura! Bisturí, ven a mí! 😂 Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos uffff, era urgente!!! Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! Les contaré cómo me va! Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!!".

Amy Schumer

La comediante y actriz americana siempre ha sido impulsado el movimiento 'body positive'. Por años compartió cómo se sentía mal con su cuerpo debido a que sufría de endometriosis, un padecimiento que llega a causar dolores muy fuertes en la matriz y otros problemas médicos.

Después de conviertise en madre en 2019, Amy se sometió a dos cirugías una para extirparle el útero y otra para el apéndice. Posteriormente se unió a la lista de famosas con cirugías tras hacerse una liposucción y no pudo esconder lo bien que se sentía.

"Me siento bien. Por fin. Ha sido un viaje gracias por ayudarme a recuperar mi fuerza @seckinmd (endometriosis) @jordanternermd (liposucción) nunca pensé que haría algo pero habla conmigo después de que tu útero no se contrae durante 2,5 años y cumples 40. @paulvincent22 vickie Lee (acupuntura) mi chica Nicole del tox mis amigos y fam. ¡Vamos!".

Gabriela Spanic

La venezolana, conocida por su protagónico en la telenovela La Usurpadora, se operó para aumentar el tamaño de su busto y jamás lo ha negado. Además, en 2016 esclareció en El Gordo y la Flaca que se había realizado una liposucción.

A finales de año, Spanic también detalló en sus historias de Instagram que volvió al quirófano para levantarse los gluteos y afinarse su cintura. Aunado a eso, explicó que se sometió a un procedimiento estético para retocar su rostro.

Chrissy Teigen

La modelo estadounidense es muy transparente cuando se trata de intervenciones de belleza, pues en 2019 subió a redes sociales que se había puesto botox en las axilas para dejar de sudar, porque padecía de sudoración excesiva.

Esto fue aplaudido por sus fans y en 2021, volvió a mencionar que de nueva cuenta se había sometido a una cirugía, pero en esta ocasión fue una bichectomía para afilar su rostro y eliminar la grasa de las mejillas.

"Hice eso de eliminación de grasa bucal. Desde que dejé de beber, realmente estoy viendo los resultados y me gusta. No tengo vergüenza", fue lo que comentó en sus historias de Instagram.

Sara Maldonado

La actriz mexicana que participó en la telenovela 'El Juego de la Vida', además de quitarse sus implantes de seno, se realizó un procedimiento en agosto de 2021 llamado lipoescultura, el cual consiste en eliminar depósitos de grasa entre la piel y el músculo.

Una de sus ventajas es que puede hacerse en diversas zonas como el abdomen, los muslos, brazos o glúteos.

En su cuenta de Instagram comentó que esto fue recomendación médica.

"Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos. Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos".

Lucía Méndez

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en 2015, Lucía Méndez habló sobre la cirugía plástica a la que se había sometido, la cual resulto ser una rinoplastia.

"No me gustaba la punta de mi nariz, era muy ancha y me la hice como más finita, como más parecida a mi madre".