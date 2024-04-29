Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador, es asesinada a los 23 años: estaba ligada a caso de corrupción

Video El momento en que arrebatan brutalmente la vida a Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador: video

Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador, fue asesinada a los 23 años mientras se encontraba en un restaurante en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos (Ecuador).

La Policía de Ecuador informó en un mensaje a periodistas que a la modelo le arrebataron la vida el domingo 28 de abril por la tarde, de acuerdo con un reporte de El Universal.

Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador, fue asesinada a los 23 años. Imagen Landy Párraga/Instagram

Landy Párraga fue asesinada en un ataque

Según el medio local El Telégrafo, en redes sociales se difundió un video del momento en el que mataron a Landy Párraga.

En el clip, se puede ver que la también ‘influencer’ estaba en el interior del establecimiento, de pie junto a una mesa, conversando con un hombre, presuntamente su novio, el cirujano José Luis Betancourt.

Entonces, dos sujetos armados les dispararon, por lo que la reina de belleza y su acompañante se agacharon con la intención de protegerse.

Sin embargo, en cuanto Párraga tocó el suelo, uno de los sicarios se le acercó y arremetió directamente con más balazos en su contra.

Tras lo sucedido, la Fiscalía de Ecuador indicó por medio de X (antes Twitter) que su personal ya se encontraba en la escena y comenzando las averiguaciones.

“Procede con el levantamiento del cadáver de la ciudadana Landy P. en un local comercial en Quevedo, donde fue víctima de un ataque armado. Además, dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades”, expuso.

Cabe señalar que, antes de lo ocurrido, Landy colocó en sus historias de Instagram una fotografía en la que se aprecian dos platos con alimentos y un vaso.

En dicha instantánea se alcanza a distinguir el logotipo de ‘La Cevicheria’, que es el lugar a donde acudió a comer. Ahí, apunta El Universo, es donde pasó el atentado.

Landy Párraga publicó una fotografía desde el restaurante en el que se encontraba. Imagen Landy Párraga/Instagram

Landy Párraga fue mencionada en un caso de corrupción

En diciembre de 2023, el nombre de Landy Párraga apareció en una conversación de texto que publicó la Fiscalía de Ecuador por el caso ‘Metástasis’, que investiga una estructura de delincuencia organizada, informa CNN Español.

En la plática, el narcotraficante asesinado Leandro Norero habría comentado preocupado a su administrador Helive Angulo que el apelativo de la modelo estaba en una indagación de la Fiscalía por lavado de activos.

Norero manifestó a su empleado que no quería que la exaspirante fuera relacionada con él. La institución señala que Leandro presuntamente pagó dinero para que no vincularan a Landy en la pesquisa.

Angulo, quien ya fue procesado por el caso, reiteró ese asunto durante su testimonio anticipado en una audiencia en marzo de este 2024.

Después del deceso de Norero, en la cárcel de la ciudad de Latacunga en 2022, surgieron indicios de una estructura criminal que ha afectado a las instituciones del Estado, detalló la Fiscalía.