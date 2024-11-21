‘Lalo’ Capetillo revela que su papá “llora como Magdalena” por la boda de su hija Alejandra

Video Biby Gaytán habla sobre la religión del novio libanés de su hija: ¿se casará por la iglesia católica?

‘Lalo’ Capetillo compartió el entusiasmo que experimenta su familia debido a la próxima boda de su hermana Alejandra con el libanés Nader Shoueiry.

El cantante reveló incluso que su padre, Eduardo Capetillo, es el que está más sentimental en medio de los preparativos para el importante día.

Eduardo Capetillo “llora como Magdalena” debido a la boda de su hija

A más de tres meses de que anunció su compromiso, Alejandra Capetillo ya se encuentra coordinando los detalles para su enlace

De acuerdo con el programa ‘De primera mano’, la ‘influencer’ contraerá matrimonio con Nader Shoueiry el 24 de mayo de 2025, en algún destino de México.

“Parte de este viajecito que se aventó ahorita fue como para ‘planchar’ todo eso y pues anda bien contenta viendo qué vestido, que dónde va a ser, los invitados, la comida”, dijo ‘Lalo’ Capetillo en entrevista con el medio.

El intérprete de ‘Vas a decir que sí’ compartió que Eduardo Capetillo se siente muy “contento” porque su retoño se casará.

“Mi papá llora como Magdalena a cada rato”, aseguró, especificando que se trata de lágrimas “de alegría” pues es demasiado “sentimental”.

‘Lalo’ Capetillo habla de su cuñado

En esta misma oportunidad, ‘Lalo’ Capetillo manifestó la opinión que tiene de Nader Shoueiry, quien es un experto en finanzas.

“El futuro esposo de mi hermana es un tipazo, lo adoramos. Él la ama, la hace muy feliz, entonces estamos bien contentos de que haya encontrado una pareja como él”, indicó.

“Empataron padrísimo”, destacó, “están muy contentos y pues yo les auguro un matrimonio bien feliz, la verdad”.

En cuanto a su rol en la inminente ceremonia con la que Alejandra unirá su vida a su prometido, el también actor explicó:

“Yo le dije: ‘Ale, es tu boda, lo que tú me pidas que yo haga, lo voy a hacer’. Si me dice, ‘te vas a vestir de calabaza y vas a salir a dar vueltas por la pista toda la noche’, lo voy a hacer”.

La petición de Alejandra a Eduardo Capetillo

En octubre, Eduardo Capetillo contó que Alejandra le pidió su ayuda con la logística del evento, el cual desea tenga una temática “muy mexicana”.

“Resaltando también todo lo que es la charrería y así lo estoy llevando a cabo”, aseguró el marido de Biby Gaytán, madre de la novia.