Biby Gaytán

Hija de Biby Gaytán hace petición a Eduardo Capetillo para su boda con su novio libanés: ¿que lo acepte?

Ale Capetillo está inmersa en los preparativos de su boda con Nader Shoueiry, un hombre de origen libanés que, se especuló, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo “temían que la convirtiera al islam”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Biby Gaytán habla sobre la religión del novio libanés de su hija: ¿se casará por la iglesia católica?

A más de tres meses de que Alejandra Capetillo anunció su compromiso, Eduardo Capetillo reveló que su hija le hizo una petición muy especial para su boda con su novio libanés.

Eduardo Capetillo contó que, por petición de la novia, asumió la tarea de comenzar con la logística del evento, el cual tiene muy ilusionada no solo a Alejandra, sino a toda la familia Capetillo Gaytán.

“Ella quiere que yo le ayude en todo lo que es la organización de la boda, quiere una boda muy mexicana resaltando también todo lo que es la charrería y así lo estoy llevando a cabo”, contó a ‘Venga la Alegría’ en el show del 9 de octubre.

Sin revelar muchos detalles sobre la boda de su hija, el esposo de Biby Gaytán ventiló que el enlace de Alejandra Capetillo ocurrirá en México. Sin embargo, puntualizó que, ha dado prioridad a la comodidad del novio, quien es de origen libanés, razón por la que ha tratado de involucrarlo en todo.

“Con Nader, la verdad es que estamos encantados”, dijo. “Mientras ella esté contenta, eso me da felicidad a mí”, puntualizó.

Lo que se sabe de la boda de Ale Capetillo

En agosto pasado, Eduardo Capetillo reveló a la periodista Maxine Woodside que Alejandra quería una boda mexicana.

Incluso, confesó que traía “ganas de hacerla en una hacienda muy bonita que está en Hidalgo”, descartando completamente que la ceremonia se llevara a cabo en el rancho familiar de Ocoyoacac, ubicado en el Estado de México.

Cumplirá el sueño de su abuela

Este jueves 10 de octubre, Alejandra dio una pista más sobre su boda. La hija de Biby Gaytán confesó que cumpliría el sueño de su abuela al llevar una de sus mantillas como parte de su ajuar.

“Su sueño era ver a su nieta usando la mantilla, así que le mandamos este video”, escribió en Instagram.

“No tendré ni vestido de novia aun, pero tengo claro que la mantilla estará”, reveló al mismo tiempo en que mostraba las adaptaciones que le hizo al accesorio.

Así cumplirá Ale Capetillo el sueño de su abuela.
Así cumplirá Ale Capetillo el sueño de su abuela.
Imagen Alejandra Capetillo / Instagram
