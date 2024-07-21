Hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se compromete con su novio libanés: ellos reaccionan

Video Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se compromete: así recibió el anillo de compromiso

¡Se aproxima boda en la familia Capetillo Gaytán! Alejandra, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dio a conocer que su novio, Nader Shoueiry, le pidió matrimonio este sábado 20 de julio.

El joven de origen libanés se arrodilló ante ella y le entregó un anillo de compromiso, según las imágenes que la 'influencer' y modelo compartió en Instagram.

Así fue la pedida de matrimonio de ‘Ale’ Capetillo

La joven de 24 años compartió un video en donde es sorprendida por su novio, quien permanece de rodillas frente a ella en lo que parece ser una terraza o balcón rodeado de palmeras y árboles. La chica no aclaró de manera inmediata en dónde ocurrió el compromiso.

Él le entrega el anillo y luego ambos se funden en un amoroso abrazo mientras él la carga. El video no contenía el audio ambiental de lo que sucedió, sin embargo, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo escribió: "Corta en palabras, pero con el 'sí' en grande".

Alejandra Capetillo recibió y aceptó el anillo de compromiso que le dio su novio Nader Shoueiry. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram



Después, a través de sus historias, publicó un mensaje para describir su sentir: "Que sepan que estoy muy emocionada de vivir esta emoción igualmente con ustedes. Gracias por tanto amor", les dijo a sus seguidores.

Antes, compartió las reacciones que tuvieron sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Capetillo Jr., quienes al parecer se enteraron a través de una videollamada que 'Ale' les hizo tras recibir el anillo de compromiso.

"¡Qué emoción! Se viene…", escribió su hermano 'Lalo', completando la frase con un emoticono de un anillo y una pareja de novios.

" Nunca había sido tan feliz con una noticia, 'Ale' Capetillo y Nader, los amo tanto que voy a explotar", escribió su hermana Ana Paula, quien no ocultó el rostro de emoción que le dio recibir la sorpresa.

Alejandra Capetillo compartió la reacción que tuvieron sus hermanos Eduardo Jr. y Ana Paula y luego ella compartió un mensaje revelando su sentir. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram, Eduardo Capetillo Jr./Instagram y Ana Paula Capetillo/Instagram

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reaccionan a compromiso de su hija

El matrimonio Capetillo Gaytán también reaccionó a la noticia. Su hija Alejandra compartió una captura de pantalla de la videollamada que tuvo con ellos y se observa la sonrisa de ambos tras recibir la noticia.

La joven no dio detalles de lo que le dijeron sus famosos padres y solo se limitó a escribir un emoticono de un corazón blanco y las palabras "'mom and dad'" ('mamá y papá').

Alejandra Capetillo compartió la reacción de sus famosos padres tras compartirles la noticia. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram



Sin embargo, Biby Gaytán sí dejó un mensaje en la sección de comentarios del video en el que Nader Shoueiry le da el anillo de compromiso a su hija.

"¡Mi vida! ¡Muchísimas felicidades! ¡No podríamos estar más felices por ustedes dos! ¡Son dos seres humanos llenos de luz y ambos se merecen el cielo! ¡Que Dios me los siga llenando de bendiciones y que su vida siempre esté rodeada de amor!", escribió la cantante.

Este fue el mensaje que Biby Gaytán que le dejó a su hija Alejandra tras dar a conocer su compromiso con su novio Nader. Imagen AlejandraCapetillo/Instagram



Su marido, Eduardo Capetillo, no publicó de manera inmediata ningún mensaje para su hija. Alejandra es la primera de los tres hijos mayores del matrimonio que se compromote.

El noviazgo de 'Ale' Capetillo

El romance de casi tres años entre 'Ale' Capetillo y Nader Shoueiry, y que surgió en Madrid en donde ella reside, ha generado ciertas especulaciones ya que Eduardo Capetillo supuestamente no estaría del todo de acuerdo con la relación de su hija.

En septiembre de 2022, la revista TVNotas aseguró que el cantante y actor presuntamente no aceptaba la relación por la diferencia de edad y por "diferencias culturales".

Supuestamente el ex Timbiriche y su esposa "temían que la conviertiera al islam". La joven ha viajado a México varias veces con su novio y ha compartido fotos de sus padres conviviendo de manera aparentemente feliz con su ahora futuro esposo.

Por años, a Eduardo Capetillo se le achacan supuestas actitudes machistas y de celos no solo hacia su esposa, sino alegadamente también hacia sus dos hijas.