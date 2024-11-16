Abuchean a Ángela Aguilar en premiación infantil y le recuerdan a Cazzu
Ángela Aguilar fue una de las presentadoras de los Kids Choice Awards México 2024, en donde el público le recordó a Cazzu cuando estaba en el escenario.
Ángela Aguilar fue la conductora de los KidsChoice Awards México 2024 que se llevaron a cabo este 16 de noviembre en la Ciudad de México.
A su llegada al recinto evitó hablar con la prensa, sin embargo, posó para las cámaras sin dar declaraciones a pesar de la insistencia de los reporteros, quienes le gritaban preguntas como ¿"Qué se siente ser La Mujer del Año?" o "Regálanos unas palabras, hay mucha polémica".
Aunque en todo momento estuvo custodiada, la esposa de Christian Nodal se tomó unos minutos para atender a sus seguidores a las afueras del Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo la premiación.
De acuerdo con las imágenes que circulan en redes, Nodal no habría asistido al evento, pero su hermana Aneliz Aguilar la acompañó, pues estuvo compartiendo imágenes y videos.
El 'influencer' Papi Kunno, quien es gran amigo de la cantante, estuvo en todo momento a su lado.
Abuchean a Ángela Aguilar y le gritan Cazzu
Ángela y el actor Michael Ronda fueron los presentadores del evento y la cantante fue abucheada. Incluso, antes de interpretar el tema 'Abrázame' junto a Felipe Botello se escuchó al unísono el nombre de la rapera argentina Cazzu.
@alfredomolinaalaire
¡Le gritan Cazzu! Abuchean a Ángela Aguilar en los Kids Choice Awards 🫢. #angelaaguilar #premios #cazzu #espectaculos #artista♬ sonido original - alfredomolinaalaire
Los looks de Ángela Aguilar en los Kids Choice Awards 2024
A lo largo del evento utilizó varios vestuarios. A su llegada, aunque no desfiló por la alfombra naranja, posó para las cámaras con una blusa negra y una falda con divertidos estampados.
Para presentar el show usó un enterizo lleno de flores y otro en color amarillo, mientras que para su musical con Felipe Botello subió al escenario con un vestido rosa.
Para cerrar el show utilizó un atuendo corto para ser bañada con el famoso 'slime'.