Kim Kardashian aboga para que los hermanos Menéndez sean liberados: “No son monstruos”

Video ¿Por qué los hermanos Menéndez mataron a sus padres? No fue por la millonaria herencia

Kim Kardashian acaba de pronunciarse públicamente a favor de que los hermanos Menéndez, Erik y Lyle, sean liberados tras más de 30 años en prisión por el asesinato de sus papás, José y Kitty Menéndez.

La celebridad, quien estudia para convertirse en abogada, hizo una declaración luego de que el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, informara el 3 de octubre que su oficina revisará nueva evidencia del famoso caso.

Kim Kardashian reclama sensacionalismo a los hermanos Menéndez



Kim Kardashian expresó su apoyo a los hermanos Menéndez mediante un largo escrito publicado en el portal de NBC News la tarde de este jueves.

“Como suele suceder, esta historia es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Ambos dijeron haber sufrido abusos sexuales, físicos y emocionales durante años por parte de sus padres”, sentenció.

“Tras años de abusos y un verdadero temor por sus vidas, Erik y Lyle eligieron lo que en aquel momento pensaron que era su única salida: una forma inimaginable de escapar de la pesadilla en la que vivían”, agregó.

La fundadora de Skims considera que los dos hombres, de actualmente 50 años, fueron señalados debido a su crimen no sólo por las autoridades, sino también por el ojo público.

“El primer juicio fue televisado para que todo el mundo lo viera, y el caso de Erik y Lyle se convirtió en un entretenimiento para la nación, su sufrimiento y sus historias de abusos fueron ridiculizadas en sketches de ‘Saturday Night Live’”, indicó.

Ella alegó que “los medios” convirtieron a los hermanos “en monstruos y objetos sensacionalistas: dos niños ricos y arrogantes de Beverly Hills que mataron a sus papás por codicia”, así que no hubo “lugar para la empatía” o compasión hacia ellos.

“Erik y Lyle no tuvieron ninguna posibilidad de un juicio justo en ese contexto”, afirmó.

Kim recordó que en el primer juicio a los hermanos Menéndez, donde se presentaron testigos que apoyaron su versión de que fueron agredidos por sus padres, 24 jurados votaron que “no culpables”, dando pie a proceso nulo.

Además, recapituló que en el segundo juicio, ocurrido en 1995, el juez “había cambiado las reglas” y que “gran parte de la evidencia de abuso fue considerada inadmisible”.

“Su abogado ha dicho desde entonces que los fallos del juez actuaron esencialmente como un veredicto ‘dirigido’”, anotó.

“Así, los hermanos fueron condenados. Sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y han permanecido encarcelados durante casi 35 años. Su única salida de la cárcel ahora es la muerte”, añadió.

Kim Kardashian asegura que los hermanos Menéndez “no son monstruos”

Continuando con su ensayo, Kim Kardashian reveló que ha tenido encuentros con los hermanos Menéndez, por lo que externó su opinión positiva sobre ellos.

“He pasado tiempo con Lyle y Erik: no son monstruos. Son hombres amables, inteligentes y honrados. En prisión, ambos tienen un historial disciplinario ejemplar”, aseveró.

Para ella, el castigo que recibieron por el homicidio era “más propio de un asesino serial” que de dos jóvenes “que soportaron años de abuso sexual por parte de las mismas personas que amaban”.

“Mi esperanza es que se reconsideren las cadenas perpetuas de Erik y Lyle Menéndez. Se lo debemos a esos niños que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados”, concluyó.

De acuerdo con la ‘socialité’, 24 miembros de la familia del dúo, incluidos los hermanos de sus difuntos padres, han emitido declaraciones en las que los apoyan y solicitan al sistema de justicia que los libere.

Recientemente, el homicidio cometido por los hermanos ha estado en el centro de atención debido al estreno de la serie ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’.