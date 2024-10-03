¿Hermanos Menéndez podrían quedar en libertad? Juez analiza la posibilidad de un nuevo juicio
El caso de Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por asesinar a sus padres podría dar un giro inesperado. Un fiscal de Los Ángeles analiza sus denuncias luego de que el exMenudo, Roy Roselló, revelara que José Menéndez abusó de él.
El caso de los hermanos Menéndez podría dar un giro inesperado. Este jueves 3 de octubre, George Gascón, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, reveló que se encuentra revisando las denuncias de abuso de Erik y Lyle Menéndez en contra de su padre, a quien asesinaron en 1989.
Según reporta TMZ, el juez estaría analizando las denuncias de los hermanos Menéndez luego de que Roy Roselló, exintegrante de Menudo, declarara en el documental ‘Menéndez + Menudo: Boys Betrayed’ que el fallecido ejecutivo musical de RCA Records abusó de él en la década de 1980.
Esta acusación abrió la puerta a las apelaciones de los hermanos Menéndez por acusaciones de que en su juicio de 1996, el juez a cargo no permitió pruebas del presunto abuso de su padre.
De hacer válidas estas pruebas, se abriría un nuevo juicio e incluso, los hermanos Menéndez podrían ser liberados si un jurado los declara culpables de homicidio voluntario en lugar de asesinato. Esto llevaría a las autoridades a concederles su libertad, ya que habrían cumplido con más de la sentencia máxima.
La nueva audiencia de los hermanos Menéndez está programada para el 29 de noviembre de 2024.
¿Por qué están en prisión los hermanos Menéndez?
Erik y Lyle Menéndez fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por asesinar a sus padres. Los asesinos confesos alegaron años de abuso por parte de su padre e indiferencia de su madre respecto de los mismos.
José Menéndez, un ejecutivo musical de RCA Records y su esposa Mary Louise “Kitty” Menéndez, murieron en un brutal tiroteo dentro de su propia casa. Fue Lyle, el hermano mayor, quien llamó al 911 y dijo, en medio del llanto que alguien había matado a sus padres.
Aunque en un inicio negaron ser los asesinos de sus padres, luego confesaron ser los autores intelectuales de los hechos. Sin embargo, negaron que fuera por dinero.