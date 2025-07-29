Katy Perry

Katy Perry y Justin Trudeau son captados cenando juntos, ¿Orlando Bloom quedó en el pasado?

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados en un exclusivo restaurante de Canadá. La cantante y el exprimer ministro también fueron vistos paseando por un parque.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Katy Perry y Justin Trudeau tienen romance tras ruptura de ella con Orlando Bloom? Así los cachan

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fueron vistos cenando juntos en el exclusivo restaurante Le Violon, en el barrio Plateau de Montreal, la noche del 28 de julio, lo que ha desatado una ola de rumores sobre un posible romance.

Según información de TMZ y CBC News, la cantante y el político compartieron una cena en una mesa para dos, disfrutando de langosta, cocteles y vino. Aunque no hubo gestos románticos evidentes, se les vio "relajados, sonrientes y conversando animadamente" durante más de dos horas.

Katy Perry y Justin Trudeau cenaron el 28 de julio.
Katy Perry y Justin Trudeau cenaron el 28 de julio.
Imagen The Grosby Group

Este contexto ha alimentado las especulaciones sobre si se trata de una simple amistad o el inicio de una relación más cercana. Sin embargo, un chef del restaurante declaró que fue una cena "cordial y sin intención de ocultarse, pero tampoco con actitudes de pareja".

Horas antes de la cena, también fueron captados paseando por el parque Mount Royal.

Katy Perry y Justin Trudeau podrían iniciar un romance, pues la cantante confirmó a principios de julio su ruptura con el actor Orlando Bloom, mientras que Justin Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.

Katy Perry y Justin Trudeau estuvieron "relajados" durante su encuentro.
Katy Perry y Justin Trudeau estuvieron "relajados" durante su encuentro.
Imagen Grosby Group
