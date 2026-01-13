Kate del Castillo

¿Kate del Castillo embarazada a sus 53 años?: la actriz sorprende con fotografía

La actriz compartió una fotografía en la que luce un vientre abultado y sonriendo frente a la cámara. Sin dar detalles, Kate del Castillo simplemente escribió: “Antes de que pregunten…”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo sorprendió al compartir una fotografía en la que estaría luciendo una ‘pancita’ de embarazada.

En la fotografía, la intérprete, de 53 años, se dejó ver de perfil, sonriendo y mirando fijamente a la cámara, dejando entrever que se trataría de una prótesis de embarazo.

PUBLICIDAD

“Antes de que pregunten… mejor díganme ustedes qué ven”, escribió la hija de Eric del Castillo.

Así apareció Kate del Castillo.
Así apareció Kate del Castillo.
Imagen Kate del Castillo / Facebook

Más sobre Kate del Castillo

Aracely Arámbula y Kate del Castillo viven susto de sus vidas ante "fuerte" sismo en México: video 
0:54

Aracely Arámbula y Kate del Castillo viven susto de sus vidas ante "fuerte" sismo en México: video 

Univision Famosos
Sismo en México: Erika Buenfil y otros famosos sufren fuerte temblor, algunos estaban en Acapulco
3 mins

Sismo en México: Erika Buenfil y otros famosos sufren fuerte temblor, algunos estaban en Acapulco

Univision Famosos
Hermana de Kate del Castillo cree que la actriz no tiene la vocación para ser madre
2 mins

Hermana de Kate del Castillo cree que la actriz no tiene la vocación para ser madre

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona así luego que Yolanda Andrade revelara cuál enfermedad padece
0:58

Kate del Castillo reacciona así luego que Yolanda Andrade revelara cuál enfermedad padece

Univision Famosos
Kate del Castillo le responde a su papá: él le reclama hijos tras aparecer con un bebé surrealista
0:58

Kate del Castillo le responde a su papá: él le reclama hijos tras aparecer con un bebé surrealista

Univision Famosos
Kate del Castillo responde a reclamo de su papá para que se "plante más" tras posar con bebé
2 mins

Kate del Castillo responde a reclamo de su papá para que se "plante más" tras posar con bebé

Univision Famosos
Eric del Castillo reclama a su hija Kate: le pide no olvidar que sus padres "se hacen mayores"
1 mins

Eric del Castillo reclama a su hija Kate: le pide no olvidar que sus padres "se hacen mayores"

Univision Famosos
Kate del Castillo aparece con otro bebé en brazos: don Eric le reclama y su madre se “asusta”
0:58

Kate del Castillo aparece con otro bebé en brazos: don Eric le reclama y su madre se “asusta”

Univision Famosos
Eric del Castillo reacciona al saber que su hija Kate tiene una nueva bebé: le lanza reclamo
2 mins

Eric del Castillo reacciona al saber que su hija Kate tiene una nueva bebé: le lanza reclamo

Univision Famosos
Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”
1 mins

Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”

Univision Famosos


Aunque Kate del Castillo no hizo más comentarios sobre su fotografía y dejó que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones, su imagen podría estar relacionada con su trabajo en la película ‘Instintos’ (que puedes ver en ViX), donde interpreta a ‘Maggie’, una mujer que está a pocos días de dar a luz.

Kate del Castillo en 'Instintos'.
Kate del Castillo en 'Instintos'.
Imagen ViX / Instagram

Kate del Castillo nunca ha querido ser mamá

En más de una ocasión, Kate del Castillo ha señalado que no desea convertirse en madre pese a la insistencia de su propio padre, el primer actor Eric del Castillo.

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto”, compartió en 2017, según Quién.

“Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, agregó.

Mientras que en una charla con Chiquis Rivera, de 2022, la intérprete indicó que, para ella, la maternidad era “mucha responsabilidad”.

Además, recalcó que las mujeres “no somos sólo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”.

Relacionados:
Kate del CastilloFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX