Kate del Castillo ¿Kate del Castillo embarazada a sus 53 años?: la actriz sorprende con fotografía La actriz compartió una fotografía en la que luce un vientre abultado y sonriendo frente a la cámara. Sin dar detalles, Kate del Castillo simplemente escribió: “Antes de que pregunten…”.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo sorprendió al compartir una fotografía en la que estaría luciendo una ‘pancita’ de embarazada.

En la fotografía, la intérprete, de 53 años, se dejó ver de perfil, sonriendo y mirando fijamente a la cámara, dejando entrever que se trataría de una prótesis de embarazo.

PUBLICIDAD

“Antes de que pregunten… mejor díganme ustedes qué ven”, escribió la hija de Eric del Castillo.

Así apareció Kate del Castillo. Imagen Kate del Castillo / Facebook



Aunque Kate del Castillo no hizo más comentarios sobre su fotografía y dejó que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones, su imagen podría estar relacionada con su trabajo en la película ‘Instintos’ (que puedes ver en ViX), donde interpreta a ‘Maggie’, una mujer que está a pocos días de dar a luz.

Kate del Castillo en 'Instintos'. Imagen ViX / Instagram

Kate del Castillo nunca ha querido ser mamá

En más de una ocasión, Kate del Castillo ha señalado que no desea convertirse en madre pese a la insistencia de su propio padre, el primer actor Eric del Castillo.

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto”, compartió en 2017, según Quién.

“Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, agregó.

Mientras que en una charla con Chiquis Rivera, de 2022, la intérprete indicó que, para ella, la maternidad era “mucha responsabilidad”.