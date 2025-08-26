Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo respondió clara y sin rodeos si cumplirá el deseo expreso de su papá, don Eric del Castillo, de darle nietos.

Hace una semana, el primer actor, de 91 años, compartió que guarda el anhelo de que la actriz también lo convierta en abuelo.

“Sí [me gustaría conocer un nieto de mi hija]. Bueno, tengo uno muy querido, Darwin, de Verónica, pero pues Keitita pues ya…”, dijo en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón.

¿Kate del Castillo le dará nietos a su papá?

A días de la declaración de don Eric, Kate del Castillo reaccionó firme cuando le cuestionaron al respecto en un encuentro con la prensa mexicana.

“Tu papá dijo que eras una tontita porque no quisiste tener hijos y que lo dejaste con ganas?”, le preguntó una reportera, según un video difundido por el canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.

“Pues, ni modo. No se quedó con ganas porque tiene un nieto”, contestó la protagonista de telenovelas como ‘La Mentira’, que puedes ver aquí en ViX.

Luego de que le aclaran que el artista se refería a niños de ella, la también cineasta sentenció: “No, pues ahí sí se va a quedar con ganas. Ya se quedó con ganas”.

Kate del Castillo nunca ha querido ser mamá

En más de una ocasión a lo largo de todos estos años, Kate del Castillo ha dicho que no quiere convertirse en madre.

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto”, compartió en 2017, según Quién.

“Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, agregó.

En una charla con Chiqui Rivera, de 2022, la intérprete indicó que, para ella, la maternidad “es mucha responsabilidad”.

Además, recalcó que las mujeres “no somos sólo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”.

Desde hace más de cuatro años, ella sostiene una sólida relación con el fotógrafo Edgar Bahena, quien sí es papá.