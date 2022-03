A Karol Sevilla la criticaron por subir de peso: reveló cómo le afectaron los comentarios

Karol Sevilla saltó a la fama tras protagonizar ‘Soy Luna’ cuando era apenas una adolescente. Actualmente tiene 22 años y se ha logrado consolidar como un gran talento dentro la pantalla chica y la música.

Sin embargo, su ascenso a la fama no ha estado exento de críticas negativas. Algunas, que ni siquiera tienen que ver con su talento.

En una reciente entrevista con Javier Poza, la artista se sinceró de los comentarios hiriente que ha recibido por sus subidas y bajadas de peso. Entérate de lo que dijo.





Karol Sevilla sufrió grandes inseguridades por las críticas hacia su físico

En plática con el periodista, la joven confesó que terminó afectada por los comentarios que recibía en redes sociales sobre si había subido o bajado de peso.

“Yo no sabía lo que era una inseguridad hasta que vi esos comentarios. Obviamente sí me bajonee, sí me vine abajo, sí me dio una tristeza terrible, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte”, aseguró.



De igual manera, recordó que no ha sido la única celebridad que ha sido juzgada por su apariencia física.

“Danna (Paola) pasó por eso, que si era muy gordita y ahora la crítica es que está muy flaquita… Camila Cabello, que le dijeron que estaba embarazada (por cómo lucía su abdomen)”, recalcó.

Karol Sevilla subió de peso y lo dice “orgullosamente”

La cantante de ‘Desde hoy’ expresó que, afortunadamente, aprendió a hacerse de oídos sordos a las críticas sobre su cuerpo y ha cambiado su forma de ver la alimentación y cambios en su físico.

“Estoy en un proceso en el que subí de peso y lo digo orgullosamente porque me encanta la comida, me encanta comer y no voy a dejar de comer, no voy a tener esos problemas alimentarios”, aseguró.



Eso sí, también comentó que busca comer saludablemente y mantenerse en constante actividad física para no descuidar su salud.

Por último, sentenció que las cantantes como ella y las que mencionó previamente “no vendemos por nuestro cuerpo, nuestro talento es lo que vende”.





¿Qué piensas de las declaraciones de Karol Sevilla?