Emilio Osorio reacciona a supuesta relación entre Karol Sevilla y Mario Bautista
El cantante se refirió a la presunta relación de su ex con el primo de Fey. Además, reveló por fin por qué terminó su noviazgo con la cantante.
Poco después de que Emilio Osorio confirmó su noviazgo con Leslie Gallardo comenzaron a circular fotografías y videos de Karol Sevilla con Mario Bautista, lo que dio pie a rumores sobre una supuesta relación entre ellos.
Sobre este tema fue cuestionado el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, quien por primera vez se refirió a la presunta nueva relación de su exnovia.
“La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confío en eso. Si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien”, respondió en referencia a si cree o no que la supuesta nueva relación de su ex con el primo de Fey se trata solo de publicidad.
“Por esto tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pende**, ojalá así sea siempre”, añadió el cantante frente a las cámaras del programa 'De primera mano', en su emisión del pasado 8 de enero.
¿Por qué terminó su noviazgo con Karol Sevilla?
Por último, Emilio Osorio confirmó que su relación con Karol Sevilla terminó poco después de que abandonó ‘La Casa de los Famosos México’. Asimismo, destapó las razones por las que terminó su relación de 3 años con la intérprete.
“De mi lado no me toca decir más que yo disfruté de la etapa. Mientras yo estaba dentro de la casa yo disfruté de mi relación y hasta la presumí. Cuando me salí me di cuenta de cómo estaban las cosas y también, pues, como que tomé partido sobre lo que estaba pasando. Ya no me sentía cómodo; ella tampoco. Entonces se termina. Terminó bien, desde mi punto de vista”, sentenció.