Emilio Osorio

Emilio Osorio reacciona a supuesta relación entre Karol Sevilla y Mario Bautista

El cantante se refirió a la presunta relación de su ex con el primo de Fey. Además, reveló por fin por qué terminó su noviazgo con la cantante.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video "A veces yo he sido un idiota": Llorando, Emilio Osorio le manda un tierno mensaje a Karol Sevilla

Poco después de que Emilio Osorio confirmó su noviazgo con Leslie Gallardo comenzaron a circular fotografías y videos de Karol Sevilla con Mario Bautista, lo que dio pie a rumores sobre una supuesta relación entre ellos.

Sobre este tema fue cuestionado el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, quien por primera vez se refirió a la presunta nueva relación de su exnovia.

PUBLICIDAD

Más sobre Emilio Osorio

Sale a la luz foto que demostraría que Emilio Osorio sí se parece a Juan Osorio y no a Bobby Larios
0:58

Sale a la luz foto que demostraría que Emilio Osorio sí se parece a Juan Osorio y no a Bobby Larios

Univision Famosos
Bobby Larios y Emilio Osorio podrían estar cara a cara tras rumores de paternidad
1:05

Bobby Larios y Emilio Osorio podrían estar cara a cara tras rumores de paternidad

Univision Famosos
Hijo de Niurka responde si saldría con un hombre tras salida del clóset de su hermana
2 mins

Hijo de Niurka responde si saldría con un hombre tras salida del clóset de su hermana

Univision Famosos
¿Bobby Larios podría reconciliarse con Juan Osorio? Lo que dijo de su viejo pleito
3:01

¿Bobby Larios podría reconciliarse con Juan Osorio? Lo que dijo de su viejo pleito

Univision Famosos
Emilio Osorio reconoce que sí se parece a Bobby Larios: así reaccionó Niurka
0:59

Emilio Osorio reconoce que sí se parece a Bobby Larios: así reaccionó Niurka

Univision Famosos
Bobby Larios responde si se haría prueba de ADN para aclarar supuesta paternidad del hijo de Niurka 
0:56

Bobby Larios responde si se haría prueba de ADN para aclarar supuesta paternidad del hijo de Niurka 

Univision Famosos
¿Karol Sevilla confirma relación con Mario Bautista? Aclara si fue infiel a Emilio Osorio
0:56

¿Karol Sevilla confirma relación con Mario Bautista? Aclara si fue infiel a Emilio Osorio

Univision Famosos
Niurka reclama llorando a Juan Osorio por supuesto abandono a su hijo: ¿fue por Bobby Larios?
2 mins

Niurka reclama llorando a Juan Osorio por supuesto abandono a su hijo: ¿fue por Bobby Larios?

Univision Famosos
Hijo de Niurka vuelve a usar falda "de la sección de mujeres" y dedica su look a famoso actor
2 mins

Hijo de Niurka vuelve a usar falda "de la sección de mujeres" y dedica su look a famoso actor

Univision Famosos
“Valió madr…”: Emilio Osorio publica misterioso mensaje, ¿de ruptura?
2 mins

“Valió madr…”: Emilio Osorio publica misterioso mensaje, ¿de ruptura?

Univision Famosos

“La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confío en eso. Si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien”, respondió en referencia a si cree o no que la supuesta nueva relación de su ex con el primo de Fey se trata solo de publicidad.

Así habló Emilio Osorio sobre la supuesta relación de Karol Sevilla con el primo de Fey.
Así habló Emilio Osorio sobre la supuesta relación de Karol Sevilla con el primo de Fey.
Imagen Emilio Osorio Instagram / Mario Bautista Instagram


“Por esto tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pende**, ojalá así sea siempre”, añadió el cantante frente a las cámaras del programa 'De primera mano', en su emisión del pasado 8 de enero.

¿Por qué terminó su noviazgo con Karol Sevilla?

Por último, Emilio Osorio confirmó que su relación con Karol Sevilla terminó poco después de que abandonó ‘La Casa de los Famosos México’. Asimismo, destapó las razones por las que terminó su relación de 3 años con la intérprete.

“De mi lado no me toca decir más que yo disfruté de la etapa. Mientras yo estaba dentro de la casa yo disfruté de mi relación y hasta la presumí. Cuando me salí me di cuenta de cómo estaban las cosas y también, pues, como que tomé partido sobre lo que estaba pasando. Ya no me sentía cómodo; ella tampoco. Entonces se termina. Terminó bien, desde mi punto de vista”, sentenció.


Relacionados:
Emilio OsorioKarol SevillaMario BautistaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD