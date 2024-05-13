Karol Sevilla

Karol Sevilla contesta a quienes se preocupan porque bajó drásticamente de peso: confiesa si se operó

Tras la ola de especulaciones que surgieron alrededor de su cambio físico, la actriz de 24 confesó qué hizo para bajar de peso “tan rápido”.

Karol Sevilla abordó las preocupaciones sobre su salud en medio de las especulaciones sobre su pérdida de peso.

La joven de 24 años enfrentó los rumores durante una transmisión en vivo el pasado fin de semana, desmintiendo cualquier intervención quirúrgica en su transformación física.

“He visto muchos comentarios en donde dicen que cómo baje de peso tan rápido, algunos piensan que me operé, creen que pase por un proceso (quirúrgico)”, dijo.

¿Qué hizo Karol Sevilla para bajar de peso tan rápido?

La actriz de Disney negó haberse sometido a cirugía y aclaró que su pérdida de peso se debe exclusivamente a cambios en sus hábitos y a su rutina de ejercicios, motivados por su apretada agenda laboral.

“El único proceso fue cuidarme, en ser más cuidadosa con mi alimentación, comer mejor. Ahora que estoy haciendo ejercicio, estoy bajando de peso porque diario estoy bailando”, dijo.

Karol Sevilla niega cirugía estética

La artista, además de cantante, afirmó que si hubiera recurrido a algún procedimiento estético o cirugía, no tendría problema en compartirlo públicamente.

“Pero, aparte soy una mujer que si, en algún momento, me hubiera hecho algo no tendría pena, ni tampoco vergüenza de decir ‘sí me hice algo’, ‘si pasé por esto’, porque no es nada malo, porque es mi cuerpo”, sentenció.

Karol expresó que optó por abordar la controversia debido a la fatiga que genera la especulación constante.

“Tampoco tengo por qué dar explicaciones y cansa estar así, pero a veces cansa que la gente te invente cosas de que ‘se hizo algo y tal’”, apuntó.

Insistió en que su transformación física se debe a modificaciones en su alimentación y no a una cirugía, ya que incluso tiene miedo a las intervenciones quirúrgicas.

“De verdad, no pasé por ni una operación, simplemente me cuidé. Reitero, no me hice nada. Para las operaciones, lloro, lloro. No puedo”, finalizó.


