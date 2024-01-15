“Nos casamos”: Karol Sevilla presume anillo de compromiso tras ruptura con Emilio Osorio
La cantante hizo un importante anuncio en sus redes sociales donde también compartió una fotografía en la que se le vio vestida de novia.
A casi dos meses de que Karol Sevilla confirmara su ruptura con Emilio Osorio, con quien mantuvo una relación por 3 años, la cantante realizó un importante anuncio sobre el futuro de su vida amorosa.
La intérprete de 24 años compartió en su cuenta de Instagram la noticia de su 'boda', misma que acompañó de una fotografía en la que presumió un anillo de compromiso.
“¡¡Nos casamos!!”, escribió la actriz junto al emoji de un anillo como descripción de su imagen, la cual acompañó de la clásica Marcha Nupcial de Mendelssohn.
¿Karol Sevilla se casa?
Aunque Karol Sevilla no hizo más comentarios sobre su supuesto compromiso, la fotografía, en la que también aparece con luciendo un vestido de novia, apareció en medio de varias publicaciones sobre la serie 'Siempre fuiste tú', por lo que su supuesto compromiso formaría parte de la trama de segunda temporada del programa del que es protagonista, pues su personaje está por comprometerse.
Karol Sevilla es relacionada sentimentalmente con Mario Bautista
A mediados de noviembre, Karol Sevilla y Mario Bautista fueron captados besándose en la mejilla mientras cenaban juntos en un restaurante, lo que desató rumores de romance.
A la fecha ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la supuesta relación, sin embargo, ambos han puntualizado frente a los medios e incluso, en redes sociales, que son grandes amigos desde hace tiempo.
El pasado 14 de diciembre Karol Sevilla y Mario Bautista lanzaron el tema 'Anónimos'. A la par de esto, han seguido intercambiando misteriosos mensajes en sus redes sociales.