El estrés le causó a Karol Sevilla una seria enfermedad: ella explicó cómo fue el diagnóstico

La joven cantante se encuentra viviendo una etapa maravillosa en su vida. En cuestión de amores, tiene una relación con Emilio Osorio, la cual la llena de alegría y satisfacciones. En el ámbito profesional, acaba de lanzar un dueto con Joey Montana y las reproducciones están creciendo.

Sin embargo, el trabajo comienza a cobrarle factura en cuanto a su salud. Karol sufre una enfermedad y tiene que aprender a vivir con ésta. Ella misma explicó qué es lo que le pasa.

¿Por qué fue a parar al hospital Karol Sevilla?

El pasado mes de julio, la intér´rete ingresó al hospital durante la noche, después de que se desvaneciera. Pensó que se trataba de un desmayo leve, aunque después supo que fue causado por una amigdalitis.

Durante una entrevista ante medios de comunicación, reveló que en realidad se trata de una enfermedad en el corazón y compartió su diagnóstico que le dieron los doctores:

“Me dijeron que tengo arritmia sinusal, que tiene que ver con mi corazón, porque a veces se acelera demasiado y es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea lo que normalmente debería”.

Karol también explicó las causas que originaron esta enfermedad:

“Tenía que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios además de que no comía bien, entonces desde que pasó esto acudí con un entrenador. Empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender de que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia”.



La también actriz, reconocida por su papel en 'Soy Luna’, detalló que al momento de estresarse su cuerpo comienza con los síntomas de mareo y desmayo.

Cuando la cantante fue ingresada al hospital, agradeció las muestras de cariño, apoyo y preocupación de sus seguidores por su estado de salud. Además, añadió que su nuevo tema ya alcanzó el millón de reproducciones.

Quiero agradecerles porque ‘Nadie te entiende’ llegó al millón. Yo voy a estar aquí festejando en el hospital. Gracias por todo su amor, su cariño, de verdad qué bonito apoyo. Les prometo que en cuanto salga voy a seguir dando notas para que esta canción llegue a mucha gente. Les mando muchos besos y cuídense, por favor.

La relación de Karol Sevilla con Emilio Osorio

La cantante también habló de su relación con el hijo de Niurka. “Es un divino, él es muy buena persona conmigo, me hace sentir muy bien y creo que vino a mi vida a darme mucha confianza, seguridad y cómo darme mi lugar como mujer, es un gran chavo”.



En redes sociales, la pareja aprovecha cada momento para compartir con sus fans el amor que los rodea.

La colaboración que hizo con Joey Montana

La joven de 21 años realizó un dueto con el panameño Joey Montana en un tema con toques urbanos, para renovar su imagen y dejar atrás su etapa infantil.

“Las cosas pasan por algo y la vida te pone a las personas correctas en tu camino. Esta iba a ser una canción solista, pero justo cuando estábamos escuchando dijimos que ‘está muy bien para un featuring’”, afirmó.



Karol Sevilla se mostró como una gran admiradora de Joey desde que era pequeña. “Ese día estaba el manager de Joey y me dijo 'Le preguntaron a él y mencionó que le encantaría’".

"Desde hace mucho que escucho su música y lo admiro… Quién iba a decir que la persona que admiraba iba a ser parte de mi proyecto”.

La joven aseguró que estaba orgullosa por el papel que la lanzó a la fama, pero busca renovarse. “Quitarme el personaje de luna es algo que claramente quiero hacer, que obviamente no toda la vida voy a ser Luna y para mí es un personaje que me ha dado mucho".

"Es uno de los proyectos más importantes que he tenido en mi carrera, pero hay veces que en algún punto las niñas esperan que salga vestida de luna y ya no va a ser así, entonces por eso mi música está subiendo paso a paso para que la gente que ha crecido conmigo se empiece a dar cuenta”.