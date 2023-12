Emilio Osorio se sincera sobre su romance con Leslie Gallardo, ¿fue infiel a Karol Sevilla?

“Estoy bien feliz. Creo que simplemente cuando conectas con una persona y la pasas muy bien y te das cuenta que ya no necesitas más que estar ahí es cuando decides formalizar las cosas… Yo le decía a Leslie que desde hace tiempo no escribía canciones de amor y eso me tiene bien feliz. Estoy muy emocionado. Tengo 21 años y tengo la fortuna de tener una mujer bien madura y bien bonita”, confesó 'Halcón'.