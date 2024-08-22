Karol Sevilla aclara si se sometió a cirugía para bajar de peso tras críticas a su físico

Video ¿Niurka se opone al amor entre Emilio y Karol Sevilla? El actor hizo fuertes revelaciones

Karol Sevilla abordó nuevamente los rumores de que se habría sometido a una cirugía para lograr adelgazar drásticamente.

La ola de especulaciones en torno a la forma en cómo la cantante pudo perder libras comenzó en mayo, por lo que ella misma habló al respecto.

PUBLICIDAD

“He visto muchos comentarios en donde dicen que cómo bajé de peso tan rápido, algunos piensan que me operé, creen que pasé por un proceso (quirúrgico)”, dijo en un ‘live’.

La expareja de Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, negó que dichos señalamientos fueran ciertos.

Karol Sevilla reafirma que no entró al quirófano

La noche de este 20 de agosto, Karol Sevilla asistió al estreno de la puesta en escena ‘La Rumba’ en un recinto de la Ciudad de México.

Ahí, ella reafirmó que jamás entró al quirófano: “No, la verdad es que no estoy haciendo nada, nada nada, no hice nada”, dijo a ‘Venga la alegría’.

La estrella de Disney, de 24 años, puntualizó que si fuera el caso no tendría problema con reconocerlo públicamente.

“Y, también, soy una persona que, si se hubiera hecho algo, lo hubiera dicho completamente porque no tengo tampoco nada malo con eso”, afirmó.

Acerca de lo que en realidad le funcionó para conseguir su nueva esbelta figura, comentó: “Simplemente me he cuidado muchísimo el tema de alimentación”.

“Todos los ensayos que tuve durante tres meses fueron también la base”, agregó al respecto la intérprete de ‘Qué más da’.

Previamente, en su ‘en vivo’, Sevilla detalló que, además de una dieta mejorada, estaba “haciendo ejercicio”, principalmente bailando.

Karol Sevilla recibió ataques por su cuerpo

En febrero de 2023, Karol Sevilla se sinceró sobre el hecho de que las críticas que recibía en las plataformas digitales por su figura.

“Descubrí en las redes sociales inseguridades muy grandes que no sabía que tenía en mi mente”, declaró, según People en español.

PUBLICIDAD